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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mudanya, Turcja

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22 obiekty total found
Mieszkanie 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Piętro 4/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apartamenty w dzi…
$375,272
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Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Güzelyalı, Mudanya, Bursa Te apartamenty w dziel…
$145,939
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 344 m²
Piętro 5/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apartamenty w dzi…
$458,666
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Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 138 m²
Piętro 1/2
Apartamenty z Widokiem na Morze i Parkingiem Podziemnym w Mudanya Apartamenty z 2 sypialniam…
$166,788
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Dom 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Dom 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 278 m²
Piętro 1/2
Stylowe Wille z 5 Sypialniami na Sprzedaż w Bursie Mudanya Osiedle Bademli to jedna z dzieln…
$1,04M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Güzelyalı, Mudanya, Bursa Te apartamenty w dziel…
$172,579
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TekceTekce
Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 360 m²
Piętro 4/4
Dwupoziomowy Apartament w Kompleksie z Basenem w Bursie Apartament znajduje się w dzielnicy …
$354,423
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Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 1/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$229,333
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Willa 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 310 m²
Piętro 1/2
Wolnostojące, Dwupoziomowe Wille w Prestiżowym Kompleksie Willowym w Mudanyi, Bursa Zlokaliz…
$792,241
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 305 m²
Piętro 5/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$458,666
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Bliźniak 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Piętro 5/5
Dwupoziomowy Apartament z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apart…
$302,302
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Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2/4
2-Pokojowy Apartament z Widokiem na Morze w Prime 360 w Mudanya, Bursa Burgaz w Güzelyalı, j…
$166,788
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Mieszkanie 2 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze na Sprzedaż w Mudanya, Bursa Apartame…
$79,340
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Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 3/4
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze na Sprzedaż w Mudanya, Bursa Apartame…
$137,831
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Willa 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Willa 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 3
Willa z Widokiem na Morze i Basenem w Halitpaşa, Mudanya Halitpaşa, elitarna i dynamicznie r…
$1,20M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Prestiżowym Kompleksie z Basenem w Bursa Mudanya Mudanya to najbardziej presti…
$271,030
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Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Piętro 1/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apartamenty w dzi…
$208,484
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Bliźniak 6 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 330 m²
Piętro 4/5
Apartamenty w Prestiżowym Kompleksie z Basenem w Bursa Mudanya Mudanya to najbardziej presti…
$333,575
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Bliźniak 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 5/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$333,575
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Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$160,996
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Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Piętro 2/6
Apartamenty z Widokiem na Morze w Kompleksie z Parkingiem w Mudanya, Bursa Apartamenty w dzi…
$250,181
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Willa 7 pokojów w , Turcja
Willa 7 pokojów
, Turcja
Pokoje 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 400 m²
Liczba kondygnacji 4
$52,32M
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