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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kartepe, Turcja

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mieszkania
4
domy
4
8 obiektów total found
Bliźniak 5 pokojów w Kartepe, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Kartepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 219 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Spokojnej Lokalizacji z Udogodnieniami Społecznymi w Kartepe Apartamenty znajd…
$471,692
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Mieszkanie 4 pokoi w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kartepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 222 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Spokojnej Lokalizacji z Udogodnieniami Społecznymi w Kartepe Apartamenty znajd…
$479,784
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Bliźniak 4 pokoi w Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
$245,000
VAT
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TekceTekce
Dom 4 pokoi w Karpuzdere, Turcja
Dom 4 pokoi
Karpuzdere, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 228 m²
Experience Elegant Living by the Beach in Úınarcık, YalovaDiscover nowoczesne, półwyselekcjo…
$272,024
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Bliźniak 3 pokoi w Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Sapanca Yolu Caddesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
🏡Luxury Living Meets Przyroda 124; Exclusive 2 + 1 Residence at Gate 41, Sapanca✨ Budzić się…
$175,000
VAT
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Mieszkanie 2 pokoi w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kartepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 3/6
Harmony City, the arousing new project of ZERAY construction, It is established on the …
$90,268
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Mieszkanie 5 pokojów w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Kartepe, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 6
Prestiżowa rezydencja z basenami, strefami wypoczynkowymi i całodobową ochroną, Kocaeli, Tur…
$332,066
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Mieszkanie 4 pokoi w Kartepe, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kartepe, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 151 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowa rezydencja z basenami i terenami zielonymi w pobliżu centrów handlowych i autostrad, Ko…
$148,478
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