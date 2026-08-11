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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Termal, Turcja

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10 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Wodą Leczniczą w Yalova Termal Perła regionu Marmara, Y…
$130,362
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Mieszkanie 3 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Wodą Leczniczą w Yalova Termal Perła regionu Marmara, Y…
$117,487
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Bliźniak 3 pokoi w Termal, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1/6
Umeblowany Apartament Dwupoziomowy z 2 Sypialniami w Yalova Termal Apartament znajduje się w…
$110,174
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Termal, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Termal, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Odkryj swoje inwestycje Haven w Termal, Yalova! Te wyjątkowe właściwości, znajdujące się w b…
$283,699
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Mieszkanie 3 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 2/4
Luksusowe Apartamenty w Eleganckim Kompleksie w Yalova Termal Yalova ma strategiczną zlokali…
$150,248
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Mieszkanie 2 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 1/4
Nieruchomości w Projekcie Hotelowym w Termal Yalova Yalova ma korzystną lokalizację w pobliż…
$351,456
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Mieszkanie 2 pokoi w Termal, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Wodą Leczniczą w Yalova Termal Perła regionu Marmara, Y…
$95,176
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Bliźniak 3 pokoi w Termal, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Liczba kondygnacji 4
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Wodą Leczniczą w Yalova Termal Perła regionu Marmara, Y…
$126,016
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Willa 6 pokojów w , Turcja
Willa 6 pokojów
, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca, Trzypoziomowa Willa z Widokiem na Morze na Sprzedaż w Akköy, Yalova Yalova, dz…
$411,574
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Bliźniak 4 pokoi w Termal, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Termal, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 310 m²
Piętro 4/4
Luksusowe Apartamenty w Eleganckim Kompleksie w Yalova Termal Yalova ma strategiczną zlokali…
$291,272
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