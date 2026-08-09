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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Avcilar, Turcja

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mieszkania
48
domy
3
51 obiekt total found
Mieszkanie 4 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Avcilar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 21,700 m2, 70% kompleksu zajmuje tereny zielone, składa …
$435,000
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Mieszkanie 1 pokój w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Avcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 5 pokojów w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Avcilar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 13
Apartamenty z Widokiem na Jezioro i Basenem w Stambule, Avcılar Apartamenty znajdują się w d…
$530,489
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Avcilar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 16
Apartamenty z Widokiem na Jezioro i Basenem na Sprzedaż w Avcılar, Stambuł Apartamenty znajd…
$354,815
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Mieszkanie 3 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Avcilar, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 133 m²
Street House
$230,615
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Mieszkanie 3 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Avcilar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Liczba kondygnacji 13
Apartamenty z Widokiem na Jezioro i Basenem w Stambule, Avcılar Apartamenty znajdują się w d…
$396,545
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Mieszkanie 2 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Avcilar, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Komodidad Infinita
$271,020
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Dom 4 pokoi w Avcilar, Turcja
Dom 4 pokoi
Avcilar, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Położony w malowniczej dzielnicy Avcılar istanbul, wille te oferują spokojne środowisko życi…
$652,623
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Mieszkanie 4 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Avcilar, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Nowoczesna Wieża Życia
$737,305
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Mieszkanie 1 pokój w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Avcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Avcilar, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Nowoczesna Wieża Życia
$534,206
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Mieszkanie 2 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Avcilar, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Apartamenty z Balkonami w Pobliżu Jeziora Küçükçekmece w Stambule Apartamenty znajdują się w…
$119,980
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Mieszkanie 5 pokojów w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Avcilar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 216 m²
Liczba kondygnacji 18
Eleganckie Mieszkania 2 km od Jeziora Küçükçekmece w Stambule Te mieszkania na sprzedaż znaj…
$489,033
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Willa w G 146 Sokagi, Turcja
Willa
G 146 Sokagi, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 350 m²
Elysian Villas
$411,813
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Mieszkanie 4 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Avcilar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Liczba kondygnacji 13
Apartamenty z Widokiem na Jezioro i Basenem w Stambule, Avcılar Apartamenty znajdują się w d…
$402,201
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Mieszkanie 1 pokój w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Avcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Nasz projekt Copper Land składa się z 1160 apartamentów i 112 jednostek handlowych w 9 bloka…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Avcilar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Liczba kondygnacji 18
Eleganckie Mieszkania 2 km od Jeziora Küçükçekmece w Stambule Te mieszkania na sprzedaż znaj…
$345,569
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Mieszkanie 1 pokój w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Avcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Nasz projekt Copper Land składa się z 1160 apartamentów i 112 jednostek handlowych w 9 bloka…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Avcilar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Liczba kondygnacji 16
Apartamenty z Widokiem na Jezioro i Basenem na Sprzedaż w Avcılar, Stambuł Apartamenty znajd…
$345,569
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Mieszkanie 4 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Avcilar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty z Widokiem na Jezioro w Kompleksie z Basenem w Avcılar w Stambule Apartamenty zn…
$292,495
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Mieszkanie 5 pokojów w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Avcilar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 220 m²
Liczba kondygnacji 16
Apartamenty z Widokiem na Jezioro i Basenem na Sprzedaż w Avcılar, Stambuł Apartamenty znajd…
$468,079
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Mieszkanie 1 pokój w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Avcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 107 m²
Koşuyolu Supreme budowany jest jako 5 bloków na 25 dekarach ziemi. Projekt obejmuje 184 rezy…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Avcilar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 18
Eleganckie Mieszkania 2 km od Jeziora Küçükçekmece w Stambule Te mieszkania na sprzedaż znaj…
$347,881
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Mieszkanie 1 pokój w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Avcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
To jedyne miasto, za którym ludzie tęsknią, gdy mieszkają i się od niego oddalają.To miasto,…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Avcilar, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Domy Saren
$230,027
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Mieszkanie 3 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Avcilar, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Apartamenty z Balkonami w Pobliżu Jeziora Küçükçekmece w Stambule Apartamenty znajdują się w…
$171,104
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Mieszkanie 4 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Avcilar, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 159 m²
Liczba kondygnacji 12
Inwestycyjne Apartamenty w Doskonałej Lokalizacji w Stambule, Avcılar Apartamenty znajdują s…
$406,950
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Dom 5 pokojów w Avcilar, Turcja
Dom 5 pokojów
Avcilar, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille na Sprzedaż w Avcılar, Stambuł, 800 m od Jeziora Küçükçekmece Wille w Stambule znajduj…
$440,341
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Mieszkanie 1 pokój w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Avcilar, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 133 m²
Zapraszamy do wiersza, do spokojnego życia pod niebieskimi oczami Istambułu. Poranne światła…
$230,893
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Mieszkanie 4 pokoi w Avcilar, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Avcilar, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 216 m²
Komodidad Infinita
$409,013
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