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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Gaziosmanpasa, Turcja

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mieszkania
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12 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Saya Ocagi Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Saya Ocagi Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty w Nowym Kompleksie z Potencjałem Inwestycyjnym w Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa, dz…
$280,439
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Mieszkanie 4 pokoi w Gaziosmanpasa, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Gaziosmanpasa, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Stacji Metra w Gaziosmanpaşa w Stambule Apartamenty znajdu…
$340,081
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Mieszkanie 2 pokoi w 11102 Sokak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
11102 Sokak, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 14
Lista cenApartament, 1 + 1, 57m ², €171,388Apartament, 2 + 1, 78m ², €232,287Apartament, 3 +…
$197,918
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Gaziosmanpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gaziosmanpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Stacji Metra w Gaziosmanpaşa w Stambule Apartamenty znajdu…
$265,436
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Mieszkanie 2 pokoi w Saya Ocagi Caddesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Saya Ocagi Caddesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty w Nowym Kompleksie z Potencjałem Inwestycyjnym w Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa, dz…
$175,355
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Mieszkanie 2 pokoi w Gaziosmanpasa, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Gaziosmanpasa, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty na Sprzedaż w Pobliżu Stacji Metra w Gaziosmanpaşa w Stambule Apartamenty znajdu…
$195,322
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Saya Ocagi Caddesi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Saya Ocagi Caddesi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 14
Apartamenty w Nowym Kompleksie z Potencjałem Inwestycyjnym w Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa, dz…
$230,191
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Mieszkanie 3 pokoi w Gaziosmanpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gaziosmanpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 10
Guarded residence with a swimming pool and a gym close to a metro station, Istanbul, Turkey …
$391,707
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Mieszkanie 2 pokoi w Karanfil Sokagi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karanfil Sokagi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 7 675 m²
Piętro 5/12
Dlaczego wybrać ten projekt?🔷 Dla inwestorów:Położenie strategiczne: Położony bezpośrednio o…
$195,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Gaziosmanpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gaziosmanpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 102 m²
Video of apartments   we will send on request. ProjectNovibazaargaziosamanpaşaSostoostisa  …
$210,000
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Mieszkanie 3 pokoi w 408 Venezia Mega Outlet, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
408 Venezia Mega Outlet, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
Piętro 5/21
Dlaczego wybrać ten projekt?🔷 Dla inwestorów:High Rental Demand: Położony w dobrze znanym ro…
$210,000
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Mieszkanie 3 pokoi w Gaziosmanpasa, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Gaziosmanpasa, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Real estate with a modern family concept in Istanbul Real estate consists of elegant apart…
$244,573
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