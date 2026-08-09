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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cinarcik, Turcja

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51 obiekt total found
Bliźniak 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 100 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$119,980
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 1/4
1- i 2-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Çınarcık Koru Yalova, położona w pob…
$74,569
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
Przestronne Apartamenty z 2 Sypialniami Blisko Plaży w Yalova Yalova to nadmorskie miasto w …
$105,173
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cinarcik, Turcja
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Piętro 2/4
Apartament Typu Studio w Kompleksie Mieszkalnym w Yalova Çınarcık Yalova to ważne miasto poł…
$40,103
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Bliźniak 6 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 440 m²
Piętro 2/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$579,210
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/4
Umeblowany apartament z 2 Sypialniami oraz Zadaszonym Parkingiem, Blisko Morza w Çınarcık Ya…
$68,642
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Mieszkanie 4 pokoi w Poyraz Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Poyraz Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 175 m²
Piętro 5/5
$4,24M
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 1/5
Przestronne Mieszkania z Niezrównanym Widokiem na Przyrodę w Çınarcık Yalova Mieszkania znaj…
$131,163
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 150 m²
Piętro 2/5
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Przyrodę w Odległości Spaceru od Plaży w Çınarcık Yalo…
$171,104
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$220,347
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/4
1- i 2-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie Blisko Morza w Çınarcık Koru Yalova, położona w pob…
$57,106
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$90,149
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 221 m²
Piętro 3/4
Apartamenty z Widokiem na Morze tuż przy Piaszczystej Plaży w Çınarcık Yalova znajduje się w…
$187,232
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Widokiem w Centrum Çınarcık, Yalova Yalova znajduje się…
$130,362
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Mieszkanie 2 pokoi w Hasanbaba caddesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Hasanbaba caddesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 2/4
Nowy Apartament w Kompleksie Cennet Yalova z Udogodnieniami w Çınarcık Yalova, jedno z ważni…
$61,143
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 79 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$148,586
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 107 m²
Piętro 1/5
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Przyrodę w Odległości Spaceru od Plaży w Çınarcık Yalo…
$141,045
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 315 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$638,171
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Piętro 3/3
Umeblowany Apartament w Dzielnicy Yalova Çınarcık, w Odległości Spaceru od Morza Bliskość Ya…
$65,181
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Dom 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Dom 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 235 m²
Piętro 1/2
Wille w Zabudowie Bliźniaczej z Doskonałym Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenem w Çınarc…
$381,515
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Piętro 2/2
Apartamenty w Kompleksie z Basenem i Widokiem w Centrum Çınarcık, Yalova Yalova znajduje się…
$141,045
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Mieszkanie 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 176 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$409,136
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Mieszkanie 3 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 153 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$245,727
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Bliźniak 6 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 6 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 220 m²
Piętro 4/5
Przestronne Apartamenty z Widokiem na Przyrodę w Odległości Spaceru od Plaży w Çınarcık Yalo…
$246,251
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Piętro 3/5
Korzystne Cenowo Nieruchomości z Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova położona przy pl…
$220,347
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Bliźniak 5 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Naturę w Korzystnej Lokalizacji w Çınarcık w Yalova Aparta…
$359,549
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Piętro 3/5
Apartamenty nad Morzem w Centralnej Lokalizacji w Çınarcık Yalova Apartamenty z widokiem na …
$176,830
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Mieszkanie 2 pokoi w Cinarcik, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$204,631
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Bliźniak 7 pokojów w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Cinarcik, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 321 m²
Piętro 1/3
Przestronne Apartamenty z Panoramicznym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova, znane mi…
$665,918
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Bliźniak 4 pokoi w Cinarcik, Turcja
Bliźniak 4 pokoi
Cinarcik, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 5/5
Apartamenty w Kompleksie z Niezwykłym Widokiem na Morze w Yalova Çınarcık Yalova to dynamicz…
$165,272
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