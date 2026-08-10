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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Bursa, Turcja

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Nilufer
45
Kestel
34
Osmangazi
26
Mudanya
22
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144 obiekty total found
Bliźniak 7 pokojów w Karacabey, Turcja
Bliźniak 7 pokojów
Karacabey, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 193 m²
Piętro 3/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$327,178
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Piętro 1/5
Apartamenty na Sprzedaż z Parkingiem Podziemnym w Osmangazi, Bursa Położona w jednej z centr…
$152,559
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Mieszkanie 4 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 124 m²
Piętro 1/5
Apartamenty na Sprzedaż z Parkingiem Podziemnym w Osmangazi, Bursa Położona w jednej z centr…
$171,433
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Piętro 1/5
Apartamenty Inwestycyjne z Parkingiem Podziemnym w Osmangazi, Bursa Apartamenty znajdują się…
$99,972
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Piętro 10/13
Mieszkanie z 2 Sypialniami na Sprzedaż w Kompleksie z Parkingiem w Osmangazi, Bursa Mieszkan…
$105,173
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Mieszkanie 2 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Piętro 1/4
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze na Sprzedaż w Mudanya, Bursa Apartame…
$79,964
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Mieszkanie 4 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 2/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$273,913
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Mieszkanie 2 pokoi w Karacabey, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Karacabey, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/3
Nieruchomości z Widokiem na Morze w Kompleksie z Basenami w Karacabey, Bursa Apartamenty zna…
$127,172
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Mieszkanie 3 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Piętro 3/4
Apartamenty z 1 i 2 Sypialniami oraz Widokiem na Morze na Sprzedaż w Mudanya, Bursa Apartame…
$138,690
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Mieszkanie 3 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Piętro 1/5
Apartamenty Inwestycyjne z Parkingiem Podziemnym w Osmangazi, Bursa Apartamenty znajdują się…
$141,002
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Willa 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Willa 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 208 m²
Liczba kondygnacji 2
Wolnostojące Wille w Kompleksie w Gümüştepe, Nilüfer Dzielnica Gümüştepe, położona w dystryk…
$758,172
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Mieszkanie 4 pokoi w Balabancik Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Balabancik Caddesi, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 160 m²
Piętro 2/6
$5,81M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 165 m²
Piętro 1/5
Apartamenty w Prestiżowym Kompleksie z Basenem w Bursa Mudanya Mudanya to najbardziej presti…
$273,913
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Piętro 1/4
Apartamenty w Kompleksie z Rozbudowanymi Udogodnieniami Społecznymi w Kayapa, Bursa Kayapa, …
$122,287
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Willa 3 pokoi w 541 Nolu Sokak, Turcja
Willa 3 pokoi
541 Nolu Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 2
$15,10M
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Willa 6 pokojów w İnegöl, Turcja
Willa 6 pokojów
İnegöl, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 520 m²
Liczba kondygnacji 4
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami, Basenem Wewnętrznym oraz Windą w Bursie, İnegöl İnegöl t…
$1,37M
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Kompleks z apartamentami i sklep…
$161,350
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 217 m²
Piętro 2/5
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami w Kompleksie z Basenem i Parkingiem Podziemnym w Bursie Dzie…
$368,684
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Bliźniak 5 pokojów w Nilufer, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Nilufer, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 230 m²
Piętro 4/5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Przestronnym Kompleksie w Bursa Nilüfer Özlüce Nilüfer to…
$463,456
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Bliźniak 5 pokojów w Mudanya, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Mudanya, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 260 m²
Piętro 5/6
Apartamenty Blisko Morza w Kompleksie z Basenami Krytymi i Odkrytymi w Bursie Luksusowe i go…
$337,583
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Mieszkanie 2 pokoi w Osmangazi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Osmangazi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 83 m²
Piętro 1/7
Mieszkania w Kompleksie z Krytym Basenem w Doskonałej Lokalizacji w Osmangazi, Bursa Mieszka…
$138,690
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 1/4
Umeblowane Apartamenty Inwestycyjne z 1 Sypialnią w Bursie Nilüfer Te apartamenty znajdują s…
$83,990
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Mieszkanie 4 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 203 m²
Piętro 2/6
Apartamenty z Przestronnymi Tarasami w Prestiżowym Kompleksie w Bursie Balat to znana dzieln…
$414,914
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Mieszkanie 5 pokojów w Bursa Cevre Yolu, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Bursa Cevre Yolu, Turcja
Pokoje 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 215 m²
Piętro 11/14
$6,80M
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 161 m²
Piętro 1/6
Apartamenty z Przestronnymi Tarasami w Prestiżowym Kompleksie w Bursie Balat to znana dzieln…
$342,102
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Mieszkanie 1 pokój w Ayaz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Ayaz, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Witamy w wyjątkowym doświadczeniu w Mersin. Ten wspaniały obiekt rozciąga się na 65 m2, ofer…
$81,432
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Bliźniak 5 pokojów w Osmangazi, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Osmangazi, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 254 m²
Piętro 4/5
Mieszkania w Nowym Kompleksie z Basenem w Bursa Osmangazi Mieszkania znajdują się w nowym ko…
$232,377
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Mieszkanie 2 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Piętro 1/3
1-, 2- i 3-Pokojowe Apartamenty w Kompleksie w Bursa Nilüfer Apartamenty znajdują się w dzie…
$94,772
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Mieszkanie 3 pokoi w Nilufer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Nilufer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 1/8
Apartamenty na Sprzedaż w Bursa Nilüfer Karaman z Widokiem na Miasto i Uludağ Apartamenty na…
$164,117
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Mieszkanie 4 pokoi w Mudanya, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Mudanya, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 152 m²
Piętro 2/4
Apartamenty z Widokiem na Morze i Basenem w Güzelyalı, Mudanya, Bursa Te apartamenty w dziel…
$174,572
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Typy nieruchomości w Bursa.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Bursa, Turcja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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