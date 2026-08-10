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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Stambuł, Turcja

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Fatih
799
Beylikduzu
538
Eyupsultan
282
Basaksehir
260
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5 088 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Maltepe, Turcja
Premium Premium
Mieszkanie 2 pokoi
Maltepe, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania na Sprzedaż Blisko Stacji Metra w Maltepe, Stambuł Położone po azjatyckiej stroni…
$306,368
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Kawalerka 1 pokój w Temapasa Sokagi, Turcja
TOP TOP
Kawalerka 1 pokój
Temapasa Sokagi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 28 m²
Piętro 13/34
W pełni umeblowane Studio Apartament z balkonem na 13 piętrze - Helis Więcej rezydencji, Kar…
$111,950
VAT
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Agencja
Doga Kececioglu
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English, Türkçe
Mieszkanie 3 pokoi w 142 Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
142 Sokak, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 125 m²
Piętro 17/28
SEMBOL ISTANBUL17. piętro, 2 + 1, 125 m2, z balkonem kątowym (w kształcie litery L)Obszar sp…
$135,000
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Prywatny sprzedawca
Języki komunikacji
Русский, Türkçe
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 73 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$422,756
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Mieszkanie 3 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Mieszkania w Nowym Kompleksie z Udogodnieniami w Başakşehir, Stambuł Mieszkania …
$255,421
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Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Marmara Region, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Marmara Region, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Piętro 3
Dwupoziomowy apartament w obszarze turystycznym w Stambule w ramach inwestycjiTaksim Street …
$145,130
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Agencja
Your Invest Home
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Mieszkanie 2 pokoi w Atasehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Atasehir, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Liczba kondygnacji 14
Mieszkania Z Widokiem Na Morze I Miasto Na Sprzedaż Na Strzeżonym Osiedlu W Ataşehir, Stambu…
$277,614
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Mieszkanie 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Inwestycyjne z Bogatą Infrastrukturą Rekreacyjną w Başakşehir w Stambule Apartam…
$461,144
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Mieszkanie 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 141 m²
Liczba kondygnacji 4
Przestronne Mieszkania w Nowym Kompleksie z Udogodnieniami w Başakşehir, Stambuł Mieszkania …
$315,520
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Mieszkanie 4 pokoi w Marmara Region, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Marmara Region, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Piętro 1
Duży nowoczesny apartament na pozwolenie na pobyt w StambuleRozmieszczenie: Fulya Mehmetçik …
$226,113
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Agencja
Your Invest Home
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English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Italiano, Portugues, Српски, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basaksehir, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Inwestycyjne z Bogatą Infrastrukturą Rekreacyjną w Başakşehir w Stambule Apartam…
$285,470
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Mieszkanie 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 183 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty Inwestycyjne z Bogatą Infrastrukturą Rekreacyjną w Başakşehir w Stambule Apartam…
$551,293
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Mieszkanie 2 pokoi w Besiktas, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Besiktas, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 565 m²
Rezydencja Retro została zaprojektowana tak, aby umożliwić Ci korzystanie ze wszystkich udog…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Zeytinburnu, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Zeytinburnu, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Liczba kondygnacji 18
Luksusowe nieruchomości z widokiem na morze w Stambule Zeytinburnu Nieruchomości znajdują si…
$987,315
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Mieszkanie 2 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Pozostałości portu morskiego
$278,500
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Mieszkanie 1 pokój w Kucukcekmece, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 173 m²
Jako jeden z najbardziej innowacyjnych funduszy inwestycyjnych nieruchomości w Turcji w zakr…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Odniesienie
$460,000
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Mieszkanie 1 pokój w Kadikoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Kadikoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 180 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Zeytinburnu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Zeytinburnu, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 223 m²
Sevenhills to specjalny projekt na brzegu Zeytinburnu, jednego z najpopularniejszych miejsc …
$1,94M
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Mieszkanie 2 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Apex Heights
$388,799
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Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Fatih, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Fatih, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Blue Swan
$145,900
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Mieszkanie 4 pokoi w Beylikduzu, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beylikduzu, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 232 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
$191,361
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Mieszkanie 1 pokój w Kagithane, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Kagithane, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 266 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
$1,10M
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Mieszkanie 1 pokój w Adile Nasit Bulvari, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Adile Nasit Bulvari, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Stworzyliśmy życie poza waszymi marzeniami..Te wysokie apartamenty i prywatne baseny na tara…
$100,000
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Mieszkanie 1 pokój w Eyupsultan, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Eyupsultan, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 91 m²
Mirador Kartal to zupełnie nowy projekt, który sprawi, że doświadczysz Istambułu w pełni, z …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 178 m²
Projekt gratka Bodrum został powołany do życia w Bodrum. Projekt Windfall Bodrum o powierzch…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Besiktas, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Besiktas, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 341 m²
Koşuileu Przewodniczący Najwyższy jest zbudowany jako 5 bloków na 25 dekarach ziemi. Projekt…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sultanbeyli, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sultanbeyli, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 281 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Kucukcekmece, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Kucukcekmece, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Apartamenty 3+1 z Przestronnymi Balkonami z Widokiem na Jezioro w Küçükçekmece Küçükçekmece,…
$340,946
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Typy nieruchomości w Stambuł.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Stambuł, Turcja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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