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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Cekmekoy, Turcja

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mieszkania
44
domy
3
47 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Lotnisko Roka położone w regionie Bolluca w Arnavutköy. Będziesz sąsiadką trzeciego lotniska…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty Blisko Stacji Metra w Kompleksie Mieszkalnym w Çekmeköy, Stambuł Çekmeköy, położ…
$232,377
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Kompleksie Blisko Natury i Metra w Çekmeköy, Stambuł Çekmeköy znajduje się po …
$189,543
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 320 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Piętro 8/18
Ready- to- Move 1 + 1 Apartament w Åekmeköy, Stambuł - 334000 dolarów 124; Obywatelstwo ture…
$334,000
VAT
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Dom 3 pokoi w , Turcja
Dom 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Piętro 2/4
$14,82M
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 425 m²
Ruby Houses łączy ciepłe otoczenie sąsiedzkie z jego jakości planowania i eleganckiej atmosf…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Liczba kondygnacji 6
Apartamenty w Kompleksie Blisko Natury i Metra w Çekmeköy, Stambuł Çekmeköy znajduje się po …
$221,973
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 380 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
$1,09M
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 266 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
$442,000
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Mieszkanie 2 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 538 m²
Dzięki wysokiej jakości technologii, detalom w aranżacji wnętrz i nadwozia oraz unikalnej ar…
$1,66M
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 650 m²
Ruby Houses łączy ciepłe otoczenie sąsiedzkie z jego jakości planowania i eleganckiej atmosf…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Twoje wymarzone życie czeka na ciebie w Beylikdüzù, wschodzącej gwiazdy Istambułu. Wszystko …
$134,512
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Mieszkanie 3 pokoi w Figen Sokak, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Figen Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/4
$12,61M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 101 m²
Liczba kondygnacji 11
Apartamenty Blisko Stacji Metra w Kompleksie Mieszkalnym w Çekmeköy, Stambuł Çekmeköy, położ…
$189,543
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Twoje wymarzone życie czeka na ciebie w Beylikdüzù, wschodzącej gwiazdy Istambułu. Wszystko …
$174,340
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 21 970 m²
Blue Triumph znajduje się na wybrzeżu Morza Marmara, który zachwyca swoją wspaniałą historię…
Cena na zgłoszenie
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Dom 9 pokojów w Cekmekoy, Turcja
Dom 9 pokojów
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 538 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille w Zabudowie Bliźniaczej z Dużymi Ogrodami i Widokiem na Przyrodę w Çekmeköy Wille znaj…
$2,10M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 127 m²
Piętro 2/4
$14,82M
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Lotnisko Roka położone w regionie Bolluca w Arnavutköy. Będziesz sąsiadką trzeciego lotniska…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 47 m²
Westward Residences jest zbudowany na 75 akrów ziemi. Składa się z 11 bloków z odpowiednio 2…
Cena na zgłoszenie
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Dom 3 pokoi w Figen Sokak, Turcja
Dom 3 pokoi
Figen Sokak, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 1/4
$12,61M
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 78 m²
Ten luksusowy projekt luksusowych willi znajduje się w pięknej dzielnicy Kargicak w Alanyi. …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Twoje wymarzone życie czeka na Ciebie w Beylikdüzü, wschodzącej gwieździe Stambułu. Wszystko…
$102,986
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Mieszkanie 1 pokój w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Cekmekoy, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 97 m²
Ten luksusowy projekt luksusowych willi znajduje się w pięknej dzielnicy Kargicak w Alanyi. …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Cekmekoy, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Cekmekoy, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
$111,631
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Mieszkanie 2 pokoi w Sirapinar Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sirapinar Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 55 m²
Liczba kondygnacji 15
Kompleks mieszkaniowy blisko parku, stacji metra i Międzynarodowego Centrum Finansowego, Çek…
$294,937
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