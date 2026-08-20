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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Kestel, Turcja

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mieszkania
34
34 obiekty total found
Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Co masz: Apartamenty w stylowym kompleksie mieszkalnym 200 od morza w okolicy Ke…
$178,042
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1/2
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w różnych obszarach i kondygnacji w komplek…
$195,846
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/8
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w stylowym kompleksie, w pobliżu morza w el…
$176,929
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Piętro 2/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w stylowym kompleksie mieszkalnym w pobliżu…
$155,786
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 43 m²
Piętro 1/5
Co dostajesz: Kompleks dużych rozmiarów na brzegu dzielnicy Kestel. Na budowie: Budowa rozp…
$233,680
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
Dla obywatelstwa Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w stylowym kompleksie w górach d…
$160,238
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 1/6
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w stylowym kompleksie mieszkalnym w pobliżu…
$193,620
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostaniecie: nieruchomości mieszkalne i kom…
$161,350
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 55 m²
Piętro 1/4
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Kompleks z apartamentami i sklep…
$161,350
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 52 m²
Piętro 1/10
Na czynsz. Dla inwestycji To, co otrzymujesz: Projekt wielkoskalowy z rozwiniętą infrastru…
$200,297
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Mieszkanie 2 pokoi w Aksu, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Aksu, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
od właściciela. Na sprzedaż znajdują się apartamenty z jedną sypialnią (1+1), z obszarem 52…
$114,161
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 63 m²
Piętro 1/6
Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w stylowym kompleksie mieszkalnym w samym sercu dz…
$306,009
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/3
Przedstawiamy projekt zaprojektowany specjalnie dla miłośników relaksującego i przyjemnego p…
$188,787
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Co otrzymujesz: Projekt inwestycyjny klasy premiowej z dużym terytorium w dzieln…
$267,063
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/7
Co dostajesz: Nowy projekt jest prawdziwą perfekcją z rozwiniętą infrastrukturą w dzielnicy …
$265,950
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Penthouse 2 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w przytulnym, stylowym kompleksie mieszkaln…
$172,478
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/4
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w przytulnym kompleksie mieszkalnym w pobli…
$166,914
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 64 m²
Piętro 1/4
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Unikalny projekt w malowniczej okolicy Kestel. O …
$311,573
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Apartamenty w najbardziej elitarnym kompleksie dzi…
$189,169
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/4
Dla obywatelstwa Co dostajesz: Apartamenty z bezpośrednim widokiem na morze w kompleksie pr…
$339,392
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Mieszkanie 3 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Luksusowy kompleks, w elitarnym obszarze Kestel na…
$302,671
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Penthouse 2 pokoi w Kestel, Turcja
Penthouse 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 53 m²
Piętro 1/6
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w stylowym kompleksie 3 minuty od morza w e…
$172,478
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/5
Przedstawiamy państwu zupełnie nowy projekt w elitarnej dzielnicy Kestel. Projekt wysokiego …
$138,378
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 68 m²
Piętro 1/6
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Nowy projekt inwestycyjny komple…
$333,828
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 45 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w kompleksie 150 metrów od morza w Alanya, …
$161,350
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 57 m²
Piętro 1/6
Co masz: Apartamenty na brzegu rzeki Dimchai, w cichej okolicy Kestel. O budowie: Zakończen…
$178,042
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/5
Dla obywatelstwa Na czynsz. Dla inwestycji To, co dostajesz: nieruchomości Premium krok o…
$244,807
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Piętro 2/6
Na czynsz. Dla inwestycji Co dostajesz: Przytulny kompleks mieszkalny w pobliżu morza w ok…
$166,914
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Piętro 1/5
Na czynsz. Dla inwestycji Co masz: Apartamenty w kompleksie w budowie 5 minut do Morza Śró…
$172,478
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Mieszkanie 2 pokoi w Kestel, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Kestel, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 62 m²
Piętro 1/3
Na czynsz. Dla inwestycji Co otrzymasz: Projekt inwestycyjny kompleksu z infrastrukturą w …
$132,419
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