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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sariyer, Turcja

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mieszkania
148
domy
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155 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
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Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Piętro 8/18
Kto wynajmie od ciebie w Maslak?To pytanie decyduje o Twojej wydajności bardziej niż cokolwi…
$270 000
VAT
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 280 m²
Ratri Seasons, twój spokojny dom, gdzie spędzisz dni otoczone pięknem czterech pór roku, wit…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 45
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 221 m²
Ratri Seasons, twój spokojny dom, gdzie spędzisz dni otoczone pięknem czterech pór roku, wit…
Cena na zgłoszenie
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 199 m²
Jesteś o krok bliżej do wszystkich centrów Istambułu z naszym butikowym projektem rosnącym w…
$1,28M
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Unikalne uczucie rozkoszowania się widokiem na Wyspy Prince i zachwyt budzenia się każdego r…
$446 656
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 70 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Unikalne poczucie przyjemności z widokiem na Wyspy Książąt i radość budzenia się każdego ran…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Obywatelstwo tureckie (drugi paszport)✅Nazywam się Leon, zadaj mi swoje pytanie, dostępność,…
$1,14M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sariyer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 157 m²
Liczba kondygnacji 10
Przestronne Nieruchomości z Widokiem na Las w Sarıyer w Stambule Eleganckie nieruchomości zn…
$958 453
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Mieszkanie 3 pokoi w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sariyer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Liczba kondygnacji 65
Gotowe do Zamieszkania Apartamenty z Widokiem na Miasto w Stambule Sarıyer Sarıyer to dzieln…
$633 910
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Mieszkanie 3 pokoi w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Sariyer, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 190 m²
Liczba kondygnacji 10
Przestronne Nieruchomości z Widokiem na Las w Sarıyer w Stambule Eleganckie nieruchomości zn…
$958 453
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 398 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Unikalne uczucie rozkoszowania się widokiem na Wyspy Prince i zachwyt budzenia się każdego r…
$699 289
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 224 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 235 m²
$1,80M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sariyer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Elitarny projekt inwestycyjny zlokalizowany w Maslaku, centrum biznesu i życia w Stambule. P…
$926 000
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 160 m²
Obywatelstwo tureckie (drugi paszport)✅Nazywam się Leon, zadaj mi swoje pytanie, dostępność,…
$1,05M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 2 pokoi w 7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Filmy z apartamentów dostępne na życzenie. Niezwykle konkurencyjna oferta – co najmniej o…
$250 000
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Mieszkanie 2 pokoi w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Sariyer, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 520 m²
$5,96M
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Mieszkanie 3 pokoi w 7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
7 b b no 5 Bergedent Vadistanbul, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 108 m²
Niesamowita oferta! Film prezentujący apartament dostępny na życzenie. Nadaje się do oby…
$424 000
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Mieszkanie 4 pokoi w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sariyer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 170 m²
Liczba kondygnacji 15
Mieszkania w Kompleksie Architektury Poziomej w Sarıyer İstanbul Mieszkania znajdują się w d…
$1,15M
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 355 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 193 m²
Obywatelstwo tureckie (drugi paszport)✅Nazywam się Leon, zadaj mi swoje pytanie, dostępność,…
$1,06M
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 4 pokoi w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Sariyer, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Liczba kondygnacji 20
Nieruchomości w Sarıyer w Stambule, w Odległości Spaceru od Vadi Istanbul Projekt zlokalizow…
$1,51M
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Mieszkanie 1 pokój w Metin Oktay Caddesi, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Metin Oktay Caddesi, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Projekt Project to mieszany projekt koncepcyjny zlokalizowany w pobliżu TT Arena. Hotel, cen…
$610 000
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Mieszkanie 2 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 214 m²
$440 000
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Agencja
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Języki komunikacji
English, Русский
Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Powierzchnia 178 m²
Projekt gratka Bodrum został powołany do życia w Bodrum. Projekt Windfall Bodrum o powierzch…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Sariyer, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Sariyer, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 88 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Metin Oktay Caddesi, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Metin Oktay Caddesi, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 318 m²
Projekt Project to mieszany projekt koncepcyjny zlokalizowany w pobliżu TT Arena. Hotel, cen…
$2,57M
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