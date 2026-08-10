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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Silivri, Turcja

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mieszkania
13
15 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Silivri, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 468 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 3 m²
$32,84M
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Mieszkanie 1 pokój w Silivri, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 209 m²
$338,682
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Silivri, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 500 m²
$576,000
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Mieszkanie 1 pokój w Silivri, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 264 m²
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Silivri, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 280 m²
$322,081
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Mieszkanie 1 pokój w Silivri, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 240 m²
Dzięki wysokiej jakości technologii, detalom w aranżacji wnętrz i nadwozia oraz unikalnej ar…
$559,034
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Mieszkanie 1 pokój w Silivri, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 590 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Silivri, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 385 m²
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Silivri, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 9
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 845 m²
Blue Triumph położony jest na wybrzeżu Morza Marmara, które zachwyca wspaniałą historią i na…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Silivri, Turcja
Willa 4 pokoi
Silivri, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Przestronne Wille z Ogrodem i Basenem w Stambule Silivri Wille na sprzedaż znajdują się w Se…
$516,780
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Mieszkanie 1 pokój w Silivri, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 506 m²
Osiągnąć wyższe standardy stylu życia z Ultiplus Residences, wygodne i uprzywilejowane zakup…
$596,081
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Mieszkanie 1 pokój w Silivri, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 507 m²
Reach for the higher lifestyle standards with Ultiplus Residences, a comfortable and privile…
$597,259
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Willa 1 pokój w Silivri, Turcja
Willa 1 pokój
Silivri, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 500 m²
Liczba kondygnacji 2
General information  Location: SILIVERI/SELİMPAŞA  Construction company: ACET  Area…
$565,305
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Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi w Silivri, Turcja
Apartamenty wielopoziomowe 2 pokoi
Silivri, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Liczba kondygnacji 14
$180,000
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