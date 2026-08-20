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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Beykoz, Turcja

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35 obiektów total found
Willa 6 pokojów w Beykoz, Turcja
Willa 6 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 300 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille w Kompleksie z Całodobowym Systemem Ochrony w Stambule, Turcja Położony po azjatyckiej…
$1,15M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 43 492 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$776,562
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Bliźniak 5 pokojów w Beykoz, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 350 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Bosfor i Morze w Kompleksie Mieszkaniowym w Stambule, Turcja Położ…
$2,80M
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 496 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 287 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$1,04M
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TekceTekce
Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 171 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Dzielnica Beykoz w …
$629,651
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 495 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$1,18M
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Mieszkanie 2 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 51 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Miasto w Kompleksie Blisko Wybrzeża w Stambule Dzielnica Beykoz w …
$480,341
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Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Istambuł, miasto marzeń, które mostkuje dwa kontynenty, jest nie tylko do opisania, ale do ż…
$736,682
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Willa 7 pokojów w Beykoz, Turcja
Willa 7 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 7
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 537 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille w Kompleksie z Widokiem na Naturę i Miasto w Stambule Beykoz wyróżnia się pięknem przy…
$3,45M
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Mieszkanie 2 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 43 492 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 495 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty z Widokiem na Bosfor i Morze w Kompleksie Mieszkaniowym w Stambule, Turcja Położ…
$2,00M
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Dom 6 pokojów w Beykoz, Turcja
Dom 6 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 363 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille w Kompleksie z Widokiem na Naturę i Miasto w Stambule Beykoz wyróżnia się pięknem przy…
$1,95M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$647,135
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Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 189 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 496 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$1,76M
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Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 147 m²
Projekt Aris Grand Tower rozwija się jako unikalny projekt z architekturą i licznymi przywil…
$2,00M
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Willa w , Turcja
Willa
, Turcja
Sypialnie 5
Powierzchnia 434 m²
Projekt znajduje się na powierzchni 896.362 m2 z willami różnej wielkości od 152 do 396 m2. …
$1,13M
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Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 5
Powierzchnia 434 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Beykoz, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 181 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Willa 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Willa 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
A unique project, where you can enjoy your life in the center of Nature. Düşler Vadisi Riva …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 6 pokojów w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 6 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 642 m²
Piętro 5/10
Five Bedrooms Apartment For Sale in Istanbul Beykoz Luxurious Finishes The project is sit…
$7,17M
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Mieszkanie 2 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Use -class apartments with views of the forest in base, Istanbul The entire project was bu…
$639,419
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Willa 8 pokojów w Beykoz, Turcja
Willa 8 pokojów
Beykoz, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 250 m²
Beykoz da konumu muhteşem 758 m2 arsa için Kapalı havuzlu 8 odalı 8 Banyolu 9 vc 2 mutfak k…
$28,83M
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Mieszkanie 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Apartments with a panoramic view of nature in Istanbul The project offers a diverse select…
$1,87M
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Mieszkanie 4 pokoi w Beykoz, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Beykoz, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 161 m²
Liczba kondygnacji 4
Modern residential complex near the forest, in the greenest district of the city, Istanbul, …
$1,05M
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