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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Provincia de Sakarya, Turcja

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Sapanca
6
Serdivan
4
Kaynarca
4
21 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 2/2
$3,86M
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Dom 4 pokoi w Sapanca, Turcja
Dom 4 pokoi
Sapanca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 160 m²
Liczba kondygnacji 2
Domy z Widokiem na Jezioro w Projekcie z Basenem w Sapanca, Sakarya Domy w zabudowie bliźnia…
$190,352
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Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 230 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille na Sprzedaż w Sapanca w Kompleksie z Prywatnym Basenem Wille znajdują się w jednej z n…
$551,293
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LDV InvestLDV Invest
Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 240 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille z Widokiem na Jezioro Sapanca, Otoczone Naturą w Sakarya, Sapanca Sapanca to urokliwe …
$442,789
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Mieszkanie 4 pokoi w Serdivan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Serdivan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Apartamenty na Sprzedaż przy Głównej Ulicy w Serdivan Sakarya Serdivan to rozwijający się re…
$137,284
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Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 330 m²
Willa z Prywatnym Basenem i Widokiem na Las w Sapanca, Sakarya Sapanca jest uważana za ukryt…
$652,999
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 2 m²
$1,86M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 850 m²
Piętro 3/4
$1,74M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Piętro 3/3
$5,23M
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 323 m²
$3,00M
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Mieszkanie 4 pokoi w Serdivan, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Serdivan, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Apartamenty z Całodobową Ochroną i Basenem w Serdivan, Sakarya Serdivan, dzielnica w Sakarya…
$178,336
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 218 m²
$1,74M
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 753 m²
$4,07M
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$2,67M
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Mieszkanie 4 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
, Turcja
Pokoje 4
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 1 m²
Piętro 5/5
$2,79M
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 1 m²
$2,67M
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Mieszkanie 3 pokoi w , Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
, Turcja
Pokoje 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Piętro 2/2
$2,27M
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Willa 4 pokoi w Sapanca, Turcja
Willa 4 pokoi
Sapanca, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 277 m²
Liczba kondygnacji 3
Wille z Widokiem na Las i Prywatnym Basenem w Strzeżonym Kompleksie w Sapanca Sapanca, ukryt…
$589,433
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Mieszkanie w , Turcja
Mieszkanie
, Turcja
Powierzchnia 315 m²
$1,27M
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Willa 5 pokojów w Sapanca, Turcja
Willa 5 pokojów
Sapanca, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 450 m²
Liczba kondygnacji 2
$198,159
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Willa 4 pokoi w Kocaali, Turcja
Willa 4 pokoi
Kocaali, Turcja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 200 m²
Liczba kondygnacji 2
$143,666
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Typy nieruchomości w Provincia de Sakarya.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Provincia de Sakarya, Turcja

z garażem
z Widok na góry
z Widok na morze
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