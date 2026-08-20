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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Basaksehir, Turcja

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252 obiekty total found
Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 94 m²
wieża sosnowa
$296 000
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Mieszkanie 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 279 m²
Serce życia
$788 988
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Mieszkanie 4 pokoi w 2801 Sokak, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
2801 Sokak, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 333 m²
Grand Line
$900 000
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DD CO DEDD CO DE
Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 142 m²
Beau City zaprasza do bycia częścią kolorowego i uprzywilejowanego życia, które nie znajdzie…
$507 163
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
W Başçeşehir, kwitnącej dzielnicy Istanbul rośnie spokojna przestrzeń życiowa.Ciche, prestiż…
$801 057
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
W środku natury i tuż obok miasta, rozpocząć najlepszy okres życia z nami, bez narażania na …
$226 900
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 214 m²
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 170 m²
Twoje wymarzone życie czeka na ciebie w Beylikdüzù, wschodzącej gwiazdy Istambułu. Wszystko …
$505 000
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 54 m²
Projekt Aqua Kavakli, który jest jednym z najpopularniejszych projektów mieszkaniowych w Sta…
Cena na zgłoszenie
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Willa w Basaksehir, Turcja
Willa
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 635 m²
Widmo
$675 844
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Mieszkanie 2 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 126 m²
Serce życia
$346 170
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Powierzchnia 222 m²
Ratri Seasons jest twoim cichym domem, gdzie spędzisz dni otoczone pięknem czterech pór roku…
Cena na zgłoszenie
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Bliźniak 5 pokojów w Basaksehir, Turcja
Bliźniak 5 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 255 m²
Przestronne Nieruchomości z Balkonami w Kompleksie w Başakşehir W Başakşehir znajduje się wi…
$651 421
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 204 m²
Zarezerwuj swoje miejsce w tym ekskluzywnym projekcie, który wkrótce stanie się jednym z naj…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 3
Powierzchnia 445 m²
Nowa Vera
$1,06M
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 107 m²
Nie chciałbyś budzić się w zielonym miejscu każdego ranka i zacząć dzień, w którym tlen jest…
$363 539
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 168 m²
Park Essence znajduje się na drodze TEM połączenia Beylikduzu- Bahcesehir, który jest jednym…
$405 948
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Mieszkanie 3 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Gniazdo niebieskie 10
$283 822
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 242 m²
Jakość Projekt rozwija się jako unikalny projekt z jego architekturą i licznymi przywilejami…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 3 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 168 m²
Rezydencja Gwiazdy Wiosny
$543 636
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Mieszkanie 105 pokojów w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 105 pokojów
Basaksehir, Turcja
Pokoje 105
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Ten nowoczesny apartament w Basaksehir znajduje się w jednej z najbardziej dobrze zaplanowan…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Meris Dragos, wieżowiec w Dragos, w nowym centrum atrakcyjności Anatolijskiej strony ze wspa…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 4 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 260 m²
Kolory nieba
$800 094
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Mieszkanie 2 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 110 m²
Nowa Vera
$242 381
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Powierzchnia 75 m²
Nie można mieć dość wygody mieszkania w E5 w tym projekcie, który pomija błękitne piękno Mor…
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 3
Powierzchnia 139 m²
Ci, którzy lubią nowoczesne i klasyczne, życie i uczucie specjalne, będąc w centrum życia, r…
$469 333
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Mieszkanie 2 pokoi w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Basaksehir, Turcja
Sypialnie 2
Powierzchnia 123 m²
Lush City
$246 810
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Mieszkanie 1 pokój w Basaksehir, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basaksehir, Turcja
Pokoje 1
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 233 m²
Położony w Kavaklı, Route Marin jest jednym z najbardziej popularnych obszarów mieszkalnych …
Cena na zgłoszenie
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Mieszkanie 2 pokoi w 2801 Sokak, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
2801 Sokak, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 139 m²
Grand Line
$360 000
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