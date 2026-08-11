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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Basiskele, Turcja

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mieszkania
8
domy
3
11 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 4 pokoi
Basiskele, Turcja
Sypialnie 4
Powierzchnia 134 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$411,912
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Mieszkanie 2 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Basiskele, Turcja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 86 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$284,073
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Mieszkanie 1 pokój w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 1 pokój
Basiskele, Turcja
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$236,780
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Zamek 8 pokojów w Basiskele, Turcja
Zamek 8 pokojów
Basiskele, Turcja
Sypialnie 8
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 964 m²
Położony w Kocaeli, kwitnącym centrum przemysłowym w Turcji, te specjalnie zaprojektowane wi…
$2,78M
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Mieszkanie 3 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basiskele, Turcja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Projekt oferuje rozwiązania dla różnych potrzeb i oczekiwań z szerokiej gamy opcji apartamen…
$355,664
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Willa 8 pokojów w Basiskele, Turcja
Willa 8 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 8
Sypialnie 7
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 427 m²
Liczba kondygnacji 4
Wille na Sprzedaż w Prestiżowym Kompleksie w Başiskele, Kocaeli Başiskele to dzielnica położ…
$842,802
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Willa 6 pokojów w Basiskele, Turcja
Willa 6 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 6
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Liczba kondygnacji 2
$188,049
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Mieszkanie 3 pokoi w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 3 pokoi
Basiskele, Turcja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 5
Nowy, niski budynek mieszkalny z basenami, terenami zielonymi i placami zabaw dla dzieci, Ko…
$170,780
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Mieszkanie 2 pokoi w Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 2 pokoi
Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Powierzchnia 66 m²
Liczba kondygnacji 5
Luksusowa rezydencja z basenami i pięknymi terenami zielonymi, Kocaeli, Turcja Rezydencja o…
$217,562
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Mieszkanie 5 pokojów w Basiskele, Turcja
Mieszkanie 5 pokojów
Basiskele, Turcja
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 185 m²
Piętro 5/10
Sea View Four Bedrooms Apartment For Sale in Kocaeli Sea View Four Bedrooms Apartment For…
$145,000
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Mieszkanie 9 pokojów w Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Mieszkanie 9 pokojów
Servetiye Cami Mahallesi, Turcja
Pokoje 9
Sypialnie 8
Powierzchnia 600 m²
Liczba kondygnacji 2
New complex of exclusive villas with a view of the sea and swimming pools, Kocaeli, Turkey …
$2,22M
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