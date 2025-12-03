  1. Realting.com
Nowe domy w Badung, Indonezja

North Kuta
22
Kuta Selatan
27
Canggu
16
Nusa Dua
9
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Benoa, Indonezja
od
$168,000
Opcje wykończenia Gotowe
Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua. Eleganckie wille z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnymi basenami położone są w spokojnej okolicy, zaledwie 700 metrów od oceanu i plaży Geger. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 2,36 hektara i oferu…
Agencja
Smart Home
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Pokaż wszystko Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Benoa, Indonezja
od
$105,000
Opcje wykończenia Gotowe
Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua. Eleganckie wille z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnymi basenami położone są w spokojnej okolicy, zaledwie 700 metrów od oceanu i plaży Geger. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 2,36 hektara i oferu…
Agencja
Smart Home
Willa Serenity Village
Willa Serenity Village
Willa Serenity Village
Willa Serenity Village
Willa Serenity Village
Pokaż wszystko Willa Serenity Village
Willa Serenity Village
Canggu, Indonezja
od
$570,000
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne wille z inteligentną technologią w sercu Changu!Wysoka wydajność: 8- 12% rocznie!Dostępne urządzenia!Kompletne wykończenie pod klucz! Materiały premium!Prywatne wille z widokiem na ocean!Changu to najbardziej wysublimowany obszar Bali, łączą…
Agencja
DDA Real Estate
Karon PhuketKaron Phuket
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Canggu, Indonezja
od
$309,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
W pełni umeblowana willa pod klucz o powierzchni 193 mkw. Okres zwrotu wynosi 5-6 lat. 5 lat gwarancji na przedmiot. Kompleks mieszkaniowy położony jest zaledwie 200 metrów od oceanu, w malowniczej okolicy Seseh, w najbardziej obiecującej lokalizacji Canggu. Kompleksowe udogodnienia…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Pokaż wszystko Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Benoa, Indonezja
od
$357,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Agencja
Baliray
Kamienica BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Kamienica BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Kamienica BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Kamienica BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Kamienica BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Pokaż wszystko Kamienica BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Kamienica BERAWA OCEAN TOWNHOUSES
Pererenan, Indonezja
od
$280,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 108 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Nowe wille BERAWA OCEAN TOWNHOUSES w popularnej dzielnicy Berawa, 350 metrów od oceanu. Ultranowoczesne wille, dwupiętrowe z dwiema sypialniami i studiem (108 m2). Wnętrze przemyślane w najmniejszym szczególe. Indywidualnie możesz wybierać spośród czterech opcji. Uwzględnione są także now…
Agencja
DDA Real Estate
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Pokaż wszystko Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonezja
od
$300,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Deweloper
LOYO & BONDAR
Willa AQUAMARINE III
Willa AQUAMARINE III
Willa AQUAMARINE III
Willa AQUAMARINE III
Willa AQUAMARINE III
Pokaż wszystko Willa AQUAMARINE III
Willa AQUAMARINE III
Canggu, Indonezja
od
$620,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 263 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartamenty w doskonałej lokalizacji blisko oceanu. Prognoza zwrotu — 30% po zakończeniu budowy. Nieruchomość idealnie nadaje się do zamieszkania na stałe oraz pod inwestycję. Zaliczka — 10%. Płatność w równych ratach przez 12 miesięcy. Apartamenty wyposażone są w designerskie wykoń…
Agencja
DDA Real Estate
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Pokaż wszystko Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Kutuh, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowe wille na sprzedaż w kompleksie U Villas PandawaInstalacje: do 12 miesięcyDostawa: grudzień 2024ROI: 17%1. Opis:Zwracamy Państwa uwagę na ekskluzywny kompleks 7 podwójnych willi na Półwyspie Bukit, w okolicy Uluwatu, Bali. Wille znajdują się w strefie nieturystycznej z widokiem na m…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Pokaż wszystko Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Canggu, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
VillaPierwsza linia w oceanieDorzecze oceaniczne3 sypialnieWidok panoramicznyObszar:Budynek - 213 m2Cena: 290,000Koszty i podatki sprzedaży obiektu są obliczane indywidualnie i zależą od różnych czynników.Koszty ogólne i podatki:Opłata notarialna 1% (podzielona z kupującym 50 / 50)Podatek od…
Agencja
Baliray
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Kamienica
Pokaż wszystko Kamienica
Kamienica
Tibubeneng, Indonezja
od
$210,000
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 75–105 m²
2 obiekty nieruchomości 2
SWOI LOFT UMALAS kompleks 40 kamienic premium z doskonałą infrastrukturą wewnętrzną i łatwym dostępem do wszystkich głównych lokalizacji na Bali. Kamienice - od 75 do 108 mkw. Z pełnym wyposażeniem (meble, zabudowa kuchenna, sprzęt AGD, hydraulika, wystrój i architektura krajobrazu, syste…
Agencja
DDA Real Estate
Willa GARDEN VILLA
Willa GARDEN VILLA
Willa GARDEN VILLA
Willa GARDEN VILLA
Willa GARDEN VILLA
Pokaż wszystko Willa GARDEN VILLA
Willa GARDEN VILLA
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$330,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 124 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wspaniała willa z widokiem na dżunglę i pola ryżowe. Dostępne są nieoprocentowane raty do 19%. Rentowność z wynajmu - 20%. Willa jest w pełni umeblowana i posiada designerskie wykończenia. Wyjątkowa lokalizacja w otoczeniu natury. Tutaj możesz zanurzyć się w balijskim spokoju i cieszyć…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Pokaż wszystko Willa Y-WAY
Willa Y-WAY
Canggu, Indonezja
od
$289,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 41–193 m²
4 obiekty nieruchomości 4
W pełni umeblowana willa pod klucz o powierzchni 193 mkw. Okres zwrotu wynosi 5-6 lat. 5 lat gwarancji na przedmiot. Kompleks mieszkaniowy położony jest zaledwie 200 metrów od oceanu, w malowniczej okolicy Seseh, w najbardziej obiecującej lokalizacji Canggu. Kompleksowe udogodnienia: - Ba…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
41.0 – 68.9
119,000 – 199,000
Willa
193.4
309,000
Agencja
DDA Real Estate
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Pokaż wszystko Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Pecatu, Indonezja
od
$214,327
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 57–192 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa z prywatnym basenem. Nowoczesna willa w popularnej dzielnicy Bingin. Willa może mieć indywidualny wystrój wnętrz i zagospodarowanie terenu. Płatność - 100%. Obie wille położone są obok siebie, a pomiędzy nimi znajdują się drzwi prowadzące na dziedziniec. Można je wynajmować ra…
Agencja
DDA Real Estate
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Pokaż wszystko Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Benoa, Indonezja
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 117–159 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa 80 metrów od plaży.Korzyści: wydajność do 15% rocznie.Wyposażenie:- Własny basen z hydromasażem;- System inteligentnego domu;- Teatr domowy;- Szafka na wino;- Magazyn.- Pralka;- Bosch sprzęt gospodarstwa domowego i analogi;- Hydraulika Grohe, Villeroy & Boch i analogi.Lokalizacja otocz…
Agencja
DDA Real Estate
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Pokaż wszystko Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Canggu, Indonezja
od
$225,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kamienica  Basen 2 sypialnie Rozwinięta infrastruktura kompleksu  Inteligentny system domowy Powierzchnia: Budynki - 76 m ² Teren - 50 m ² Cena: 225 000 $ (2960 $ za m ²) Dochód z wynajmu: Ładowanie - 85% Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu roc…
Agencja
Baliray
Willa Madura Villa Resort
Willa Madura Villa Resort
Willa Madura Villa Resort
Canggu, Indonezja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 200 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Od 1991 roku pomagamy międzynarodowym inwestorom budować wille na Bali zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Nie musisz się o nic martwić dzięki Ilot Property Bali - nasz zespół zajmie się wszystkimi cyklami inwestycji w nieruchomości: od nabycia działki do budowy willi i zarządzania nią.
Deweloper
Ilot Property Baly
Willa Villa na Bali
Willa Villa na Bali
Canggu, Indonezja
od
$575,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Willa 2 podłogi w willi 3 sypialnie Basen Pokój Ruftop Powierzchnia: Teren - 237 m ² Budynek - 280,15 m ² Cena: 575,000 $ (2053 $ za m ²) Dochód z wynajmu willi: Ładowanie - 85% Przychody dziennie, biorąc pod uwagę pełnię obiektu - 390 $ (120 997 rocznie $) Zy…
Agencja
Baliray
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Pokaż wszystko Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonezja
od
$420,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 200–300 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa premium do długoterminowego zamieszkania i inwestycji. Rentowność wynajmu wynosi do 15% rocznie. Willa całkowicie wykończona pod klucz. Własny basen otoczony piękną przyrodą. Zaletami przejęcia jest wzrost wartości po zakończeniu budowy nawet o 25%. Warunki płatności: - plan …
Agencja
DDA Real Estate
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Pokaż wszystko Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Kutuh, Indonezja
od
$545,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Kamienica PERERENAN GATE
Kamienica PERERENAN GATE
Kamienica PERERENAN GATE
Kamienica PERERENAN GATE
Kamienica PERERENAN GATE
Pokaż wszystko Kamienica PERERENAN GATE
Kamienica PERERENAN GATE
Pererenan, Indonezja
od
$129,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kamienica z wysokim zwrotem z inwestycji. Kamienica PERERENAN GATE z pasywnym dochodem z codziennych czynszów. Dochód z wynajmu od 20% rocznie. Odsprzedaż od 30%. W pełni umeblowana kamienica. Z pięknym ogrodem, basenem i tarasem. Infrastruktura: - Plaża „Pererenan” oddalona o 10 minut…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Pokaż wszystko Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$188,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 50–87 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Projekt Pandawa Dream LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje!1. ObiektyApartament z jedną sypialnią:- Powierzchnia domu: 30,3 m ²- Korytarz: 3,7 m ²- Łazienka: 3,4 m ²- Sypialnia: 9.0 m ²- Salon: 8.3 m ²- Balkon: 5,9 m ²Dwupokojowe apartamenty:- Powierzchnia d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Willa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Pokaż wszystko Willa Green Village
Willa Green Village
Benoa, Indonezja
od
$85,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 34–140 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: panoramiczne widoki na horyzont i wschodzące słońce. To rzadkie miejsce na Bali, gdzie każdy dzień zaczyna się jako obraz.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od zacisznej piaszczystej plaży bez fal…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Pokaż wszystko Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Kutuh, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 97–125 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pandawa HillsWille i apartamenty z unikalnym naturalnym krajobrazem na oceanieCo wchodzi w wartośćPełne wsparcie prawneOzdoba wnętrz i mebleOpracowanie biznesplanu zarządzania obiektem po dostawieProjektowanie i rozwój projektuBudowa i nadzór techniczny obiektuProces zakupuWybór i rezerwacja…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Pokaż wszystko Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonezja
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Agencja
Baliray
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Pokaż wszystko Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Ungasan, Indonezja
od
$320,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Willa dwie minuty od plaży. Przewidywany zwrot z inwestycji wynosi 17%. Płatność: 30% + plan ratalny dla 7 płatności po 10% każda%. Płatności nieoprocentowane przez 12 miesięcy. Idealny wybór dla inwestycji wysokowydajnych! Dekoracja wnętrz i umeblowanie są wliczone w cenę. B…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonezja
od
$259,000
Rok realizacji 2023
Sky Stars Ocean View to nowoczesny luksusowy kompleks willi, popularny wśród turystów o wysokich dochodach. Budujemy nowoczesne wille z kosztowną i wysokiej jakości marmurową dekoracją, niezawodnymi materiałami wykończeniowymi, drogimi i wygodnymi meblami. Każda willa ma bezramowe panoramic…
Deweloper
Samahita Group
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pokaż wszystko Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Kamienica ECOVERSE RESORT RESIDENCES
Pererenan, Indonezja
od
$381,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 39–383 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kamienica z prywatnym ogrodem i basenem. 30% zaliczki z ratami za 7 płatności. Wynajem długoterminowy 28+30 lat. Kamienica z własnym ogrodem, basenem, terenem rekreacyjnym. Ultranowoczesna kamienica, stworzona z nowym i wygodnym układem, szersza niż standardowe kamienice. Udogodn…
Agencja
DDA Real Estate
Willa XO Canggu
Willa XO Canggu
Willa XO Canggu
Willa XO Canggu
Willa XO Canggu
Pokaż wszystko Willa XO Canggu
Willa XO Canggu
Canggu, Indonezja
od
$280,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
XO Projekt I Canggu wille i apartamenty na sprzedaż w Changu, BaliLuksusowe wille i apartamenty są na sprzedaż w unikalnym kompleksie XO Project I Canggu, położony na najbardziej turystycznej ulicy Changu - Batu Bolong. Kompleks ten jest idealny dla tych, którzy lubią być w epicentrum wydarz…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Ungasan, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 116 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Willa z widokiem na ocean do inwestycji lub stałego zamieszkania na pięknej wyspie Bali. Średni zwrot na rynku wynosi 15%. Rentowność wynajmu do 22%. W pełni umeblowana willa z udogodnieniami w okolicy Bukit. Warunki płatności: 30% + raty przy 7 ratach po 10%, raty nieoprocentowane …
Agencja
DDA Real Estate
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Pokaż wszystko Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonezja
od
$575,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 280–348 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Deweloper
BREIG Property
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Pokaż wszystko Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 40–337 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Ultranowoczesna willa w nowym kompleksie z widokiem na ocean. Doskonała opcja inwestycyjna z wysokim zyskiem z wynajmu (ROI 15-18%). Willa przeznaczona jest do komfortowego zamieszkania na stałe, wykończona w całości pod klucz. Nowoczesny system „inteligentnego domu”. Najlepsza lokalizacj…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
39.7 – 40.0
124,900 – 140,000
Mieszkanie 2 pokoi
111.0
409,000
Willa
90.2 – 337.0
290,000 – 1,08M
Agencja
DDA Real Estate
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Pokaż wszystko Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonezja
od
$345,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Willa 100 metrów od plaży Jimbaran. Zwrot z inwestycji – 13,3%. Zwrot kosztów w ciągu 7,5 lat. Architektura willi jest przemyślana w najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić komfortowy pobyt. Willa jest również w pełni umeblowana z łazienką w każdej sypialni i prywatnym basenem. R…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Pokaż wszystko Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonezja
od
$595,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 263–358 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kompleks willi Aquamarine 1 składa się z 17 przestronnych willi z 3-4 sypialniami i znajduje się w samym sercu turystycznego życia, niezwykle popularnej dzielnicy Canggu na Bali. Wille zlokalizowane są na terenie zamkniętym, pod całodobową ochroną. Odległość do oceanu to zaledwie 2 minuty k…
Deweloper
BREIG Property
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Pokaż wszystko Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Ungasan, Indonezja
od
$320,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Wyjątkowa okazja do zakupu willi w prestiżowym kompleksie Melasti Dream Residence na Bali! Informacje ogólne: - Lokalizacja: Bali, Bukit, obszar Melasti - Liczba willi: 63 - Rentowność (ROI): 17% - Rentowność wynajmu: 25-30% Opis willi: Każda willa Melasti Dream Residence zost…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Kamienica Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kamienica Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kamienica Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kamienica Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kamienica Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kamienica Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$260,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 2
Kamienica Prywatny basen 2 szafki 2 sypialnie Widok na zielone krajobrazy Obszar: Budynek - 112 m Cena: 260 000 USD (2321 USD za m2) Dochód z wynajmu: Przychód dzienny: 166,8 USD Ładowanie - 90% Przychód dzienny uwzględniający obciążenie obiektu - 150$ Przychód roczny uwzględniający o…
Agencja
Baliray
Kamienica Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Kamienica Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Kamienica Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Kamienica Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Kamienica Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Pokaż wszystko Kamienica Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Kamienica Taunhaus s vysokoy okupaemostyu
Pererenan, Indonezja
od
$119,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kamienica z wysokim zwrotem. Kamienica z przychodami pasywnymi z czynszów dziennych. Przychody z najmu od 20% rocznie. Odsprzedaż od 30%. W pełni umeblowana kamienica. Z pięknym ogrodem, basenem i tarasem. Infrastruktura: - Plaża „Pererenan" za 10 minut. - Restauracje "Long play Shelter",…
Agencja
DDA Real Estate
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pokaż wszystko Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonezja
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kamienica premium blisko oceanu z pięknym widokiem na zachód słońca. Koszt wynajmu wzrasta o 10—15% każdego roku. Kamienica o wygodnym układzie, prywatny basen i taras. Wysokie sufity mają 3,6 metra, tworząc poczucie wyjątkowej przestrzeni. Meble, wyposażona kuchnia, wbudowane schowek, arc…
Agencja
DDA Real Estate
Willa SUOM
Willa SUOM
Willa SUOM
Willa SUOM
Willa SUOM
Pokaż wszystko Willa SUOM
Willa SUOM
Seminyak, Indonezja
od
$260,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 71–154 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wille w popularnej miejscowości turystycznej na Bali w rejonie Canggu. Wille o układzie typu studio z jedną lub dwiema sypialniami (80,7 - 154,1) z pełnym wykończeniem i umeblowaniem pod klucz według projektu . Z dużymi panoramicznymi oknami. Wille posiadają taras z basenem, wodospadem…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
71.0
220,000
Willa
87.2 – 154.1
260,000 – 320,000
Agencja
DDA Real Estate
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Pokaż wszystko Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Kutuh, Indonezja
od
$230,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowe wille na sprzedaż w kompleksie U Villas Pandawa Plan ratalny: do 12 miesięcy Dostawa: grudzień 2024 ZWROT Z INWESTYCJI: 17% 1. Opis: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks 7 podwójnych willi na półwyspie Bukit, w rejonie Uluwatu, Bali. Wille znajdują się w nieturystycz…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Kamienica SWOI BERAWA
Kamienica SWOI BERAWA
Kamienica SWOI BERAWA
Kamienica SWOI BERAWA
Kamienica SWOI BERAWA
Pokaż wszystko Kamienica SWOI BERAWA
Kamienica SWOI BERAWA
Canggu, Indonezja
od
$330,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 35–115 m²
2 obiekty nieruchomości 2
SWOI BERAWA to kompleks mieszkalny składający się z 10 kamienic w popularnej dzielnicy Canggu. Kamienice z dwiema sypialniami (105 m2), z designerskim remontem i meblami. Ponadto w każdym domu zainstalowany jest nowoczesny system „inteligentnego domu”. W kamienicy znajduje się prywatny od…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.3
150,000
Szeregowiec
115.0
330,000
Agencja
DDA Real Estate
Kamienica Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Kamienica Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Kamienica Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Kamienica Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Kamienica Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Pokaż wszystko Kamienica Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Kamienica Kompleks OASIS 3 300m do okeana
Tibubeneng, Indonezja
od
$320,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 112 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Twoja idealna wypożyczalnia na Bali! Kompleks kamienic i apartamentów Oasis 3 składa się łącznie z 22 apartamentów i 12 kamienic. Na 5 piętrze apartamentowca goście znajdą basen infinity z widokiem 360 stopni, strefy relaksu oraz bar. Kompleks położony jest zaledwie 300 metrów od oceanu, w p…
Deweloper
BREIG Property
Willa SKY RESIDENCE
Willa SKY RESIDENCE
Willa SKY RESIDENCE
Willa SKY RESIDENCE
Willa SKY RESIDENCE
Pokaż wszystko Willa SKY RESIDENCE
Willa SKY RESIDENCE
Kerobokan, Indonezja
od
$390,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 183–239 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Ekskluzywna willa z gwarantowanym dochodem. Średnia roczna rentowność z nieruchomości — 8-12%. Willa została zaprojektowana według najnowocześniejszych rozwiązań architektonicznych, stworzonych z aranżacją wnętrz, a każda willa posiada własny basen. Ultranowoczesne wille na wyspie B…
Agencja
DDA Real Estate
Willa RIVER VILLA
Willa RIVER VILLA
Willa RIVER VILLA
Willa RIVER VILLA
Willa RIVER VILLA
Pokaż wszystko Willa RIVER VILLA
Willa RIVER VILLA
Cemagi, Indonezja
od
$1,85M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 465 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wyjątkowa willa z widokiem na ocean i basenem na dachu. Rentowność z wynajmu — 20%. Warunki płatności: rezerwacja - 1%, zadatek - 10%, pozostała dopłata - 90% W pełni wyposażona willa o nowoczesnym designie i udogodnieniach. Dom jest odebrany i gotowy do zamieszkania. Lokalizacja w najwyż…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$169,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonezja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 350 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Od 1991 roku pomagamy międzynarodowym inwestorom budować wille na Bali zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Nie musisz się o nic martwić dzięki Ilot Property Bali - nasz zespół zajmie się wszystkimi cyklami inwestycji w nieruchomości: od nabycia działki do budowy willi i zarządzania nią.
Deweloper
Ilot Property Baly
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Pokaż wszystko Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Mel…
Agencja
Smart Home
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Pokaż wszystko Willa
Willa
Pecatu, Indonezja
od
$265,709
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 130 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wyjątkowa willa z widokiem na ocean. Willa o atrakcyjności inwestycyjnej, zapewniająca rentowność wynajmu na poziomie 8-10% w skali roku. Projektowanie wnętrz i projektowanie krajobrazu mogą być indywidualne. Na miejscu znajduje się prywatny basen. Zalety: okres najmu - 27 lat + prz…
Agencja
DDA Real Estate
Willa UMALAS OASIS
Willa UMALAS OASIS
Willa UMALAS OASIS
Willa UMALAS OASIS
Willa UMALAS OASIS
Pokaż wszystko Willa UMALAS OASIS
Willa UMALAS OASIS
Kerobokan Kelod, Indonezja
od
$243,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Willa w najlepszej dzielnicy wyspy Umalas. Przestronna willa stworzona z wystrojem wnętrz i w pełni umeblowana. Basen osobisty na miejscu. Roi 22,07%. Gwarantowane przedłużenie dzierżawy. 30 lat + 25 lat. Kompleks mieszkaniowy składa się z 4 luksusowych kamienic i jednej willi. Tutaj może…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$169,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
Willa RED SUNSET
Willa RED SUNSET
Willa RED SUNSET
Willa RED SUNSET
Willa RED SUNSET
Pokaż wszystko Willa RED SUNSET
Willa RED SUNSET
Canggu, Indonezja
od
$820,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 263 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Agencja
DDA Real Estate
Willa Onsider
Willa Onsider
Willa Onsider
Willa Onsider
Willa Onsider
Pokaż wszystko Willa Onsider
Willa Onsider
Pecatu, Indonezja
od
$360,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa willa na Bali to idealna inwestycja o wydajności do 15% rocznie!Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie!Nowoczesna willa z 3 sypialniami Onsider w prestiżowej dzielnicy Uluvatu to nie tylko dom, ale także dochodowa inwestycja o wysokiej płynności. Przestronne pokoje, prywatny basen i…
Agencja
DDA Real Estate
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Pokaż wszystko Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Rok realizacji 2027
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Mel…
Agencja
Smart Home
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Pokaż wszystko Willa Dreamland
Willa Dreamland
Pecatu, Indonezja
od
$303,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe wille na Bali (Uluvatu) - inwestycja w raj i stabilny dochód!Pełne wyposażenie!Elastyczne raty!Wzrost kosztował 10- 15% rocznie!Projekt Dreamland oferuje stylowe wille 1-3 sypialne z prywatnymi basenami, panoramicznymi oknami i przemyślaną architekturą. Nowoczesne wille w pobliżu p…
Agencja
DDA Real Estate
Willa THE SEIS VILLAS
Willa THE SEIS VILLAS
Willa THE SEIS VILLAS
Willa THE SEIS VILLAS
Willa THE SEIS VILLAS
Pokaż wszystko Willa THE SEIS VILLAS
Willa THE SEIS VILLAS
Canggu, Indonezja
od
$700,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 307–378 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ekskluzywna willa w zamożnej dzielnicy Canggu. Rentowność z wynajmu: 13-20%. Wzrost wartości gruntów do 15% rocznie. Dzierżawa na 30 lat. Willa zbudowana jest z wysokiej jakości materiałów. Pełne wykończenie pod klucz , umeblowane. Zalety willi w doskonałej lokalizacji. Udogodnienia…
Agencja
DDA Real Estate
Willa 5 STORIES
Willa 5 STORIES
Willa 5 STORIES
Willa 5 STORIES
Willa 5 STORIES
Pokaż wszystko Willa 5 STORIES
Willa 5 STORIES
Legian, Indonezja
od
$400,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
5-piętrowy kompleks mieszkaniowy składa się z pięciu willi położonych w idealnej okolicy Pererenane, 800 metrów od plaży. Nowoczesna 3-pokojowa willa z przestronnym salonem i kuchnią z panoramiczne okna. Cechą szczególną willi jest przestronny taras przy prywatnym basenie, z którego rozta…
Agencja
DDA Real Estate
