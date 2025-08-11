  1. Realting.com
Willa Onsider

Pecatu, Indonezja
od
$360,000
;
19
ID: 27377
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Pecatu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Wyjątkowa willa na Bali to idealna inwestycja o wydajności do 15% rocznie!
Dostępne urządzenia!
Pełne wyposażenie!

Nowoczesna willa z 3 sypialniami Onsider w prestiżowej dzielnicy Uluvatu to nie tylko dom, ale także dochodowa inwestycja o wysokiej płynności. Przestronne pokoje, prywatny basen i stylowy design sprawiają, że atrakcyjne zarówno dla życia i wynajmu.

Kluczowe zalety: prywatny basen + taras z miejscem do grillowania (~ 41 m2), taras z tarasem na dachu z widokami panoramicznymi, klimatyzacja, sprzęt gospodarstwa domowego, telewizja satelitarna, nadzór wideo 24 / 7, parking.

Lokalizacja:
2-6 minut spacerem do najlepszych plaż: Bingin, Dreamland, Padang Padang;
- w pobliżu kawiarni, restauracji, SPA, studio fitness (2- 10 minut);
Klub golfowy Nowa Kuta - 11 minut, supermarkety, szkoły, kliniki.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pecatu, Indonezja

