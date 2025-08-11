Willa Onsider

Wyjątkowa willa na Bali to idealna inwestycja o wydajności do 15% rocznie!

Dostępne urządzenia!

Pełne wyposażenie!

Nowoczesna willa z 3 sypialniami Onsider w prestiżowej dzielnicy Uluvatu to nie tylko dom, ale także dochodowa inwestycja o wysokiej płynności. Przestronne pokoje, prywatny basen i stylowy design sprawiają, że atrakcyjne zarówno dla życia i wynajmu.

Kluczowe zalety: prywatny basen + taras z miejscem do grillowania (~ 41 m2), taras z tarasem na dachu z widokami panoramicznymi, klimatyzacja, sprzęt gospodarstwa domowego, telewizja satelitarna, nadzór wideo 24 / 7, parking.

Lokalizacja:

2-6 minut spacerem do najlepszych plaż: Bingin, Dreamland, Padang Padang;

- w pobliżu kawiarni, restauracji, SPA, studio fitness (2- 10 minut);

Klub golfowy Nowa Kuta - 11 minut, supermarkety, szkoły, kliniki.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.