Nowe domy w Kuta, Indonezja

Willa SUOM
Seminyak, Indonezja
od
$260,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 71–154 m²
4 obiekty nieruchomości
Wille w popularnej miejscowości turystycznej na Bali w rejonie Canggu. Wille o układzie typu studio z jedną lub dwiema sypialniami (80,7 - 154,1) z pełnym wykończeniem i umeblowaniem pod klucz według projektu . Z dużymi panoramicznymi oknami. Wille posiadają taras z basenem, wodospadem…
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
71.0
220,000
Willa
87.2 – 154.1
260,000 – 320,000
DDA Real Estate
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa 5 STORIES
Legian, Indonezja
od
$400,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
5-piętrowy kompleks mieszkaniowy składa się z pięciu willi położonych w idealnej okolicy Pererenane, 800 metrów od plaży. Nowoczesna 3-pokojowa willa z przestronnym salonem i kuchnią z panoramiczne okna. Cechą szczególną willi jest przestronny taras przy prywatnym basenie, z którego rozta…
