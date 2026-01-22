  1. Realting.com
  Willa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

Willa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

Tabanan, Indonezja
od
$500,000
BTC
5.9474005
ETH
311.7286858
USDT
494 342.2529154
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
11 1
ID: 33286
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 5.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Tabanan

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

📊 Premium 2- Willa sypialna w Estates Flower, Bali

Freehold Ownership 124; Private Gated Community of 20 Villas Budapest 124; Residence & Capital Growth Format Nuanu Creative City, Bali

📈 Szczegóły dotyczące właściwości klucza

• Cena: od 500,000 USD

• Powierzchnia willi: 106 m ²

• Ziemia: od 265 m ²

• Format: 2- Sypialnia Single- Storey Private Villa

• Przekazywanie: Q1 2027

• Struktura własności: * * Freehold (pełny grunt i własność) * *

📍 Lokalizacja i okolice

• Położony wewnątrz Nuanu Creative City - największej grupy twórczej i stylu życia Bali

• Odległość od szkół, przestrzeni artystycznych, restauracji i centrów wellness

• Bezpieczna strzeżona społeczność o niskiej gęstości rozwoju

• Zielone otoczenie naturalne i spokojna atmosfera mieszkaniowa

• Silny potencjał aprecjacji kapitałowej obszaru

🏡 Zalety Villa

• Układ jednopoziomowy idealny dla rodzin i długotrwałego życia

• Prywatny ogród i osobistej działki

• Architektura inspirowana japońskim minimalizmem i materiałami naturalnymi

• Ograniczona liczba willi w projekcie zwiększa płynność odsprzedaży

• Nadaje się zarówno jako prywatne miejsce zamieszkania, jak i długoterminowe aktywa czynszowe

🏗 Koncepcja projektu

• Flower Estates - butik mieszkalnej społeczności zaledwie 20 willi

• Jednolity projekt architektoniczny z wysokim poziomem prywatności

• Indywidualne krajobrazy dla każdej willi

• Gwarancja strukturalna do 15 lat

• Resort- residence stylu życia w ramach ekosystemu miejskiego Nuanu

💼 Warunki zakupu

• Płatność zaliczkowa: 30%

• Plan raty deweloperów podczas budowy

• Elastyczny harmonogram płatności bez finansowania bankowego

• Opcja konta Escrow dostępna dla bezpiecznych transakcji

🛡 Bezpieczeństwo prawne

• Pełna nazwa własności Freehold

• Dokumenty gruntowe i pozwolenia na budowę dostępne na życzenie

• Transakcja wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości

• Przejrzysta struktura własności i rejestracji

Zostaw komentarz, a wyślę plany parteru i prognozy wzrostu kapitału.

Willa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali
Tabanan, Indonezja
od
$500,000
