Willa Premialnaa villa 2 Bedroom v Flower Estates Bali Freehold polnaa sobstvennost Klubnyj poselok iz 20 vill Format rezidencii i kapitalizacii Nuanu Creative City Bali

📊 Premium 2- Willa sypialna w Estates Flower, Bali
Freehold Ownership 124; Private Gated Community of 20 Villas Budapest 124; Residence & Capital Growth Format Nuanu Creative City, Bali
📈 Szczegóły dotyczące właściwości klucza
• Cena: od 500,000 USD
• Powierzchnia willi: 106 m ²
• Ziemia: od 265 m ²
• Format: 2- Sypialnia Single- Storey Private Villa
• Przekazywanie: Q1 2027
• Struktura własności: * * Freehold (pełny grunt i własność) * *
📍 Lokalizacja i okolice
• Położony wewnątrz Nuanu Creative City - największej grupy twórczej i stylu życia Bali
• Odległość od szkół, przestrzeni artystycznych, restauracji i centrów wellness
• Bezpieczna strzeżona społeczność o niskiej gęstości rozwoju
• Zielone otoczenie naturalne i spokojna atmosfera mieszkaniowa
• Silny potencjał aprecjacji kapitałowej obszaru
🏡 Zalety Villa
• Układ jednopoziomowy idealny dla rodzin i długotrwałego życia
• Prywatny ogród i osobistej działki
• Architektura inspirowana japońskim minimalizmem i materiałami naturalnymi
• Ograniczona liczba willi w projekcie zwiększa płynność odsprzedaży
• Nadaje się zarówno jako prywatne miejsce zamieszkania, jak i długoterminowe aktywa czynszowe
🏗 Koncepcja projektu
• Flower Estates - butik mieszkalnej społeczności zaledwie 20 willi
• Jednolity projekt architektoniczny z wysokim poziomem prywatności
• Indywidualne krajobrazy dla każdej willi
• Gwarancja strukturalna do 15 lat
• Resort- residence stylu życia w ramach ekosystemu miejskiego Nuanu
💼 Warunki zakupu
• Płatność zaliczkowa: 30%
• Plan raty deweloperów podczas budowy
• Elastyczny harmonogram płatności bez finansowania bankowego
• Opcja konta Escrow dostępna dla bezpiecznych transakcji
🛡 Bezpieczeństwo prawne
• Pełna nazwa własności Freehold
• Dokumenty gruntowe i pozwolenia na budowę dostępne na życzenie
• Transakcja wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości
• Przejrzysta struktura własności i rejestracji
Zostaw komentarz, a wyślę plany parteru i prognozy wzrostu kapitału.