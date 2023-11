Taunhaus s basseynom

Canggu, Indonezja

od €465,728

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Luksusowe wille w kompleksie nagród NILA RESIDENCE w najlepiej prosperującej części Bali - Changu. Dzielnica Changu jest najbardziej pożądaną lokalizacją turystyczną. Istnieje wiele rozwiniętej i społecznej infrastruktury, plaż do surfowania. Idealne rozwiązanie dla stałego pobytu i inwestycji, roczny wzrost o 10-15%. Kompleks zbudowany jest z 19 willi premium w stylu europejskim z różnymi układami 2-3-4-6 sypialni. Pięć minut od plaży. Wille są w pełni umeblowane i wyposażone w nowoczesne udogodnienia « ». Każda willa ma własny basen. Wille zbudowane są z wysokiej jakości materiałów budowlanych. Nabycie jest możliwe z nieoprocentowaną ratą przez 12 miesięcy. W pobliżu willi znajduje się wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu: restauracje, kawiarnie, szkoły, popularne plaże. Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.