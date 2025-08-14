Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.

Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera!
Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie.
Kompleks składa się z:
Współpracy z wiodącą galerią sztuki współczesnej w Singapurze - MayinArt (obrazy w każdym pokoju)
Układ willi typu 1:
Układ willi typu 2:
Wszystkie pokoje wyposażone są we wszystko, co niezbędne do komfortowego pobytu, w tym nowoczesne meble, sprzęt i udogodnienia.
Wzrost rentowności marki: 14% - 18% rocznie. Według STR i Colliers, w porównaniu z nieruchomościami prywatnymi, hotele markowe wykazują:
Biznes, który nie wymaga żadnego zaangażowania w proces!
Powstanie aplikacja mobilna, dzięki której inwestorzy będą mogli online sprawdzić obłożenie i rentowność!
Wkład własny 30%
Brak rat procentowych do końca budowy.
Zakończenie budowy: II kwartał 2028 r.
Infrastruktura:
Ta infrastruktura zapewnia mieszkańcom wygodę i komfortowy styl życia bez konieczności opuszczania kompleksu