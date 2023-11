Villa vozle okeana

Canggu, Indonezja

od €328,901

Poddaj się: 2024

Tanah Barak - projekt atrakcyjny dla inwestycji! Elegancka lokalizacja! Tanah Wagak znajduje się na obszarze o wysokim wzroście cen nieruchomości! Stawka dzienna: + 10% rocznie obłożenie: + 16% rocznie Przychody: + 25% rocznie Kompleks willi znajduje się w Changu, 5 minut jazdy od plaży, 1 minutę spacerem od Fitness Plus i Enso Sushi, 2 minuty spacerem od spa Amo Salon, 10 minut spacerem od kawiarni Revolver, Doppio i wielu innych restauracje, supermarkety, sklepy z żywnością ekologiczną. Nasze wille zostały zaprojektowane tak, aby pasowały do najwyższych normy bezpieczeństwa i budowy. Zapewniamy: gwarancja struktury, hydroizolacja, antytermiczna przetwarzanie i wady ogólne. Zapewni to całodobowa ochrona i usługi konsjerża bezpieczny i komfortowy pobyt. Piękny rufftop z w pełni funkcjonującą kuchnią i przestronny salon. Meble designerskie zostały wykonane specjalnie dla willi. Idealny dla biznesu i życia! Czekamy na twoje aplikacje! Pomożemy Ci inwestować z zyskiem!