Pecatu, Indonezja

od €662,451

Poddaj się: 2023

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! LYVIN BINGIN VILLAS to zamknięty kompleks mieszkalny w pięknym lesie w okolicy Bingin. Lokalizacja willi znajduje się dosłownie 100 metrów od plaży. Główne zalety obszaru Bingin: rozwinięta infrastruktura, brak korków, świeże powietrze i najlepsze plaże. W pełni wykończone wille « pod klucz » z doskonałą lokalizacją, z widokiem na ocean, w oszałamiającym lesie, z czystym powietrzem, przytulnością i atmosferą wyspy. Infrastruktura: -Pool walki -Prywatny parking -Tropikalny prysznic -Strefy do medytacji i jogi -Obszary grillowe -Krajobrazowanie -Ochrona i nadzór wideo 24/7 -Pięć gwiazdek na stronie Projekt został stworzony z myślą o życiu, pracy i relaksie. Dla osób, które dziś inwestują w jakość życia i myślą o stabilnych dochodach w przyszłości. Zadzwoń lub napisz! Wybierzemy dla ciebie zakwaterowanie twoich marzeń! Gwarantowane wsparcie prawne. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.