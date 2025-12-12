  1. Realting.com
  Indonezja
  tanjung skuie
  Nowe domy

Nowe domy w tanjung skuie, Indonezja

Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$99,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: Wille z 2 sypialniami 80 Years Leasehold, przedstawiające willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jego doskonała lokalizacja na terenie naszego ośrodka, zaledwie rzut kamieniem od basenu i plaży, sprawia, że ​​jest to doskonały wybór na rezydencję. Starannie dobrane materiały, w…
Deweloper
Arya Properties
Deweloper
Arya Properties
Zostaw prośbę
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$69,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: 80 Years Leasehold Wille Glamp z 1 sypialnią, przedstawiające willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jego doskonała lokalizacja na terenie naszego ośrodka, zaledwie rzut kamieniem od basenu i plaży, sprawia, że ​​jest to doskonały wybór na rezydencję. Starannie dobrane materiał…
Deweloper
Arya Properties
Deweloper
Arya Properties
Zostaw prośbę
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$159,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: 80 Years Leasehold Wille Glamp z 3 sypialniami, przedstawiające willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jego doskonała lokalizacja na terenie naszego ośrodka, zaledwie rzut kamieniem od basenu i plaży, sprawia, że ​​jest to doskonały wybór na rezydencję. Starannie dobrane materi…
Deweloper
Arya Properties
Deweloper
Arya Properties
Zostaw prośbę
