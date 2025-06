Willa PULAU VILLAS

Willa premium do długoterminowego zamieszkania i inwestycji.



Rentowność wynajmu wynosi do 15% rocznie.



Willa całkowicie wykończona pod klucz. Własny basen otoczony piękną przyrodą. Zaletami przejęcia jest wzrost wartości po zakończeniu budowy nawet o 25%.



Warunki płatności:

- plan ratalny na etapie budowy. Zakończenie w marcu 2025.



Architektura w stylu minimalistycznym z panoramicznymi przeszkleniami. Naturalne materiały, przemyślana ergonomia i duża dbałość o komfort.



Infrastruktura:

1. Niedzielny klub plażowy.

2. Lądowisko dla helikopterów.

3. Klub nocny Savaya.

4. Pole golfowe.

5. Centrum Medyczne BIMC



Przyszłość obszaru:

1. Droga ekspresowa do Melasti.

2. Oddział Zielonej Szkoły.

3. Największy kompleks z otwartą infrastrukturą – Park Blue.



Napisz lub zadzwoń do nas, dobierzemy nieruchomość według Twoich preferencji. Zorganizujemy bezpieczną transakcję z deweloperem!