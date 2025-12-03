  1. Realting.com
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Willa Wille z basenem w sercu Nusa Dua w pobliżu plaży Geger.
Benoa, Indonezja
od
$168,000
Opcje wykończenia Gotowe
Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua. Eleganckie wille z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnymi basenami położone są w spokojnej okolicy, zaledwie 700 metrów od oceanu i plaży Geger. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 2,36 hektara i oferu…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Pokaż wszystko Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Willa Eleganckie wille z basenem w sercu Nusa Dua, niedaleko plaży Geger.
Benoa, Indonezja
od
$105,000
Opcje wykończenia Gotowe
Zamknięte osiedle w najbardziej prestiżowej lokalizacji na Bali, Nusa Dua. Eleganckie wille z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnymi basenami położone są w spokojnej okolicy, zaledwie 700 metrów od oceanu i plaży Geger. Kompleks powstaje na działce o powierzchni 2,36 hektara i oferu…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Pokaż wszystko Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Willa Villa na pervoy beregovoy linii
Benoa, Indonezja
od
$357,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
OneOne
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Pokaż wszystko Willa XO Pandawa Villas
Willa XO Pandawa Villas
Kutuh, Indonezja
od
$300,000
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Pokaż wszystko Willa U Villas 1
Willa U Villas 1
Kutuh, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowe wille na sprzedaż w kompleksie U Villas PandawaInstalacje: do 12 miesięcyDostawa: grudzień 2024ROI: 17%1. Opis:Zwracamy Państwa uwagę na ekskluzywny kompleks 7 podwójnych willi na Półwyspie Bukit, w okolicy Uluwatu, Bali. Wille znajdują się w strefie nieturystycznej z widokiem na m…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Pokaż wszystko Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Willa BINGIN PALM 1 RESIDENCE
Pecatu, Indonezja
od
$214,327
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 57–192 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa z prywatnym basenem. Nowoczesna willa w popularnej dzielnicy Bingin. Willa może mieć indywidualny wystrój wnętrz i zagospodarowanie terenu. Płatność - 100%. Obie wille położone są obok siebie, a pomiędzy nimi znajdują się drzwi prowadzące na dziedziniec. Można je wynajmować ra…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Pokaż wszystko Willa OCEANIQ
Willa OCEANIQ
Benoa, Indonezja
od
$450,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 117–159 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa 80 metrów od plaży.Korzyści: wydajność do 15% rocznie.Wyposażenie:- Własny basen z hydromasażem;- System inteligentnego domu;- Teatr domowy;- Szafka na wino;- Magazyn.- Pralka;- Bosch sprzęt gospodarstwa domowego i analogi;- Hydraulika Grohe, Villeroy & Boch i analogi.Lokalizacja otocz…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Pokaż wszystko Willa PULAU VILLAS
Willa PULAU VILLAS
Pecatu, Indonezja
od
$420,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 200–300 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa premium do długoterminowego zamieszkania i inwestycji. Rentowność wynajmu wynosi do 15% rocznie. Willa całkowicie wykończona pod klucz. Własny basen otoczony piękną przyrodą. Zaletami przejęcia jest wzrost wartości po zakończeniu budowy nawet o 25%. Warunki płatności: - plan …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Pokaż wszystko Willa ARIN GRIN
Willa ARIN GRIN
Kutuh, Indonezja
od
$545,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Pokaż wszystko Willa Pandawa Dream
Willa Pandawa Dream
Kutuh, Indonezja
od
$188,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Powierzchnia 50–87 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Projekt Pandawa Dream LOYO & BONDAR jest miejscem, gdzie luksus spełnia opłacalne inwestycje!1. ObiektyApartament z jedną sypialnią:- Powierzchnia domu: 30,3 m ²- Korytarz: 3,7 m ²- Łazienka: 3,4 m ²- Sypialnia: 9.0 m ²- Salon: 8.3 m ²- Balkon: 5,9 m ²Dwupokojowe apartamenty:- Powierzchnia d…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
50.0 – 87.0
188,000 – 270,000
Willa
76.0 – 87.0
220,000 – 230,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Willa Green Village
Pokaż wszystko Willa Green Village
Willa Green Village
Benoa, Indonezja
od
$85,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 34–140 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: panoramiczne widoki na horyzont i wschodzące słońce. To rzadkie miejsce na Bali, gdzie każdy dzień zaczyna się jako obraz.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od zacisznej piaszczystej plaży bez fal…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Pokaż wszystko Willa Pandawa Hills
Willa Pandawa Hills
Kutuh, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 97–125 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Pandawa HillsWille i apartamenty z unikalnym naturalnym krajobrazem na oceanieCo wchodzi w wartośćPełne wsparcie prawneOzdoba wnętrz i mebleOpracowanie biznesplanu zarządzania obiektem po dostawieProjektowanie i rozwój projektuBudowa i nadzór techniczny obiektuProces zakupuWybór i rezerwacja…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Pokaż wszystko Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Willa Villa na Bali v Bukite Ungasan
Ungasan, Indonezja
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Pokaż wszystko Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Ungasan, Indonezja
od
$320,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Willa dwie minuty od plaży. Przewidywany zwrot z inwestycji wynosi 17%. Płatność: 30% + plan ratalny dla 7 płatności po 10% każda%. Płatności nieoprocentowane przez 12 miesięcy. Idealny wybór dla inwestycji wysokowydajnych! Dekoracja wnętrz i umeblowanie są wliczone w cenę. B…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Willa Sky Stars Ocean View
Ungasan, Indonezja
od
$259,000
Rok realizacji 2023
Sky Stars Ocean View to nowoczesny luksusowy kompleks willi, popularny wśród turystów o wysokich dochodach. Budujemy nowoczesne wille z kosztowną i wysokiej jakości marmurową dekoracją, niezawodnymi materiałami wykończeniowymi, drogimi i wygodnymi meblami. Każda willa ma bezramowe panoramic…
Deweloper
Samahita Group
Zostaw prośbę
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Willa U VILLAS 1
Ungasan, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 116 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Willa z widokiem na ocean do inwestycji lub stałego zamieszkania na pięknej wyspie Bali. Średni zwrot na rynku wynosi 15%. Rentowność wynajmu do 22%. W pełni umeblowana willa z udogodnieniami w okolicy Bukit. Warunki płatności: 30% + raty przy 7 ratach po 10%, raty nieoprocentowane …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Pokaż wszystko Willa PRONOIA RESIDENCE
Willa PRONOIA RESIDENCE
Jimbaran, Indonezja
od
$345,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Willa 100 metrów od plaży Jimbaran. Zwrot z inwestycji – 13,3%. Zwrot kosztów w ciągu 7,5 lat. Architektura willi jest przemyślana w najdrobniejszych szczegółach, aby zapewnić komfortowy pobyt. Willa jest również w pełni umeblowana z łazienką w każdej sypialni i prywatnym basenem. R…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Pokaż wszystko Willa Melasti Dream Residence
Willa Melasti Dream Residence
Ungasan, Indonezja
od
$320,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Wyjątkowa okazja do zakupu willi w prestiżowym kompleksie Melasti Dream Residence na Bali! Informacje ogólne: - Lokalizacja: Bali, Bukit, obszar Melasti - Liczba willi: 63 - Rentowność (ROI): 17% - Rentowność wynajmu: 25-30% Opis willi: Każda willa Melasti Dream Residence zost…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pokaż wszystko Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Kamienica TOWNHOUSE OCEAN VIEW
Pecatu, Indonezja
od
$300,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kamienica premium blisko oceanu z pięknym widokiem na zachód słońca. Koszt wynajmu wzrasta o 10—15% każdego roku. Kamienica o wygodnym układzie, prywatny basen i taras. Wysokie sufity mają 3,6 metra, tworząc poczucie wyjątkowej przestrzeni. Meble, wyposażona kuchnia, wbudowane schowek, arc…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Pokaż wszystko Willa U Villas 2
Willa U Villas 2
Kutuh, Indonezja
od
$230,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Luksusowe wille na sprzedaż w kompleksie U Villas Pandawa Plan ratalny: do 12 miesięcy Dostawa: grudzień 2024 ZWROT Z INWESTYCJI: 17% 1. Opis: Przedstawiamy Państwu ekskluzywny kompleks 7 podwójnych willi na półwyspie Bukit, w rejonie Uluwatu, Bali. Wille znajdują się w nieturystycz…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Zostaw prośbę
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Willa Wille w hotelu Art-Wellness zarządzanym przez Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$169,900
Opcje wykończenia Gotowe
Inwestycje w luksusowe nieruchomości na Bali od dewelopera! Jedyny kompleks wypoczynkowy w Nusa Dua zarządzany przez markę Ramada by Wyndham (4 gwiazdki), reprezentowaną w 95 krajach i posiadającą ponad 9300 hoteli na całym świecie. Kompleks składa się z: Hotelu ze 100 apartament…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Pokaż wszystko Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Mel…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa
Willa
Willa
Willa
Willa
Pokaż wszystko Willa
Willa
Pecatu, Indonezja
od
$265,709
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 130 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wyjątkowa willa z widokiem na ocean. Willa o atrakcyjności inwestycyjnej, zapewniająca rentowność wynajmu na poziomie 8-10% w skali roku. Projektowanie wnętrz i projektowanie krajobrazu mogą być indywidualne. Na miejscu znajduje się prywatny basen. Zalety: okres najmu - 27 lat + prz…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Willa Villas at the Art-Wellness Hotel managed by Ramada by Wyndham.
Benoa, Indonezja
od
$169,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Inwestycje w luksusowe nieruchomości w Bali od dewelopera!Jedyny kompleks kurortów w Nusa Dua pod kierownictwem marki Ramada Wyndham (4 gwiazdki), który jest reprezentowany w 95 krajach i posiada ponad 9,300 hoteli na całym świecie.Kompleks składa się z:Hotel, który obejmuje 100 jednostek (9…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Onsider
Willa Onsider
Willa Onsider
Willa Onsider
Willa Onsider
Pokaż wszystko Willa Onsider
Willa Onsider
Pecatu, Indonezja
od
$360,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wyjątkowa willa na Bali to idealna inwestycja o wydajności do 15% rocznie!Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie!Nowoczesna willa z 3 sypialniami Onsider w prestiżowej dzielnicy Uluvatu to nie tylko dom, ale także dochodowa inwestycja o wysokiej płynności. Przestronne pokoje, prywatny basen i…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Pokaż wszystko Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Willa Villas with shared and private pools in Nusa Dua.
Benoa, Indonezja
od
$90,000
Rok realizacji 2027
Przedstawne wille kurortowe od 90 000 USD ze wspólnymi i prywatnymi basenami i widokiem na ocean, od głównego dewelopera z 9-letnim doświadczeniem na Bali.Projekt znajduje się w Nusa Dua - najdroższa i najbardziej elitarna lokalizacja na Bali, 8 minut do plaży Nusa Dua, 15 minut do plaży Mel…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Willa Dreamland
Pokaż wszystko Willa Dreamland
Willa Dreamland
Pecatu, Indonezja
od
$303,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Luksusowe wille na Bali (Uluvatu) - inwestycja w raj i stabilny dochód!Pełne wyposażenie!Elastyczne raty!Wzrost kosztował 10- 15% rocznie!Projekt Dreamland oferuje stylowe wille 1-3 sypialne z prywatnymi basenami, panoramicznymi oknami i przemyślaną architekturą. Nowoczesne wille w pobliżu p…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
