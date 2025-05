Willa Cube VIlla

Wyjątkowa okazja do inwestowania w luksusową willę z panoramicznym widokiem na naturę i wysokiej jakości wykończenia na Bali!

CONCRETE CUBE VILLA to nowoczesny projekt, który tworzy unikalne wartości dla Klienta, willa łączy przyjazne dla środowiska rozwiązania projektowe, energooszczędne materiały z technologiami i wysokimi standardami jakości.

Wyposażenie: prywatny bassin, ogród, taras, miejsce do grillowania, system klimatyzacji, szybkie Wi- Fi, crooked- dzień bezpieczeństwa.

Lokalizacja:

- w odległości spaceru znajdują się sklepy, kawiarnie, szkoły, ośrodki spa;

20 minut do plaży rowerem lub samochodem;

Międzynarodowe lotnisko znajduje się około 30 km od hotelu.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.