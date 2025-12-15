  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Regencja Karangasem
  4. Nowe domy

Nowe domy w Regencja Karangasem, Indonezja

mieszkania
19
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Pokaż wszystko Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Willa PREMIUM CLASS townhouse in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.
Bukit, Indonezja
od
$210,000
Rok realizacji 2026
Kompleks składa się z pokoi hotelowych, kamienic i willi, w sumie 138 jednostek, jest budowana na powierzchni 10 000 m2, z czego 50% jest zielone terytorium, znajduje się 5 minut od plaży, co sprawia, że atrakcyjne zarówno dla mieszkańców i inwestorów.Bliskość oceanu i wygodny dostęp do duży…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Willa NEAT HOUSE GWK
Willa NEAT HOUSE GWK
Willa NEAT HOUSE GWK
Willa NEAT HOUSE GWK
Willa NEAT HOUSE GWK
Pokaż wszystko Willa NEAT HOUSE GWK
Willa NEAT HOUSE GWK
Bukit, Indonezja
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 120 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Willa s vidom na okean
Bukit, Indonezja
od
$490,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
TekceTekce
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Wieś domków TOWNHOUSE ULUWATU
Bukit, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Первоклассные двухуровневые дома c руфтопом площадью 140 м2 и 165 м2. Дома полностью укомплектованы премиальной техникой, сантехникой и другими инновациоными коплекту TOWNHOUSE ULUWATU — это первоклассный жилой комплекс из 10 домов, с захватывающим видом на океан. Расположен в Улувату, ко…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Pokaż wszystko Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Willa MELASTI DREAM RESIDENCE
Bukit, Indonezja
od
$190,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa dwie minuty od plaży. Przewidywany zwrot z inwestycji – 17%. Płatność: 30% + raty przy 7 ratach po 10%. Płatności nieoprocentowane przez 12 miesięcy. Obiekt pod inwestycję o wysokiej rentowności! Gwarantowany wzrost cen! Kompleks MELASTI DREAM RESIDENCE o nowoczesnej architekturze. …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Willa Villa vozle okeana
Willa Villa vozle okeana
Willa Villa vozle okeana
Willa Villa vozle okeana
Willa Villa vozle okeana
Pokaż wszystko Willa Villa vozle okeana
Willa Villa vozle okeana
Bukit, Indonezja
od
$437,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Willa Prywatny basen Malowniczy taras 3 sypialnie 1 salon Powierzchnia: Powierzchnia działki - 300 m ² Budynek - 125 m ² Cena: 437,500 $ (3500 $ za m ²) Wydatki i podatki od sprzedaży obiektu są obliczane indywidualnie i zależą od różnych czynników. Całkowite wy…
Agencja
Baliray
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się