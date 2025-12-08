  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Ubud
  4. Nowe domy

Nowe domy w Ubud, Indonezja

Willa VILLA SICILIA
Willa VILLA SICILIA
Willa VILLA SICILIA
Willa VILLA SICILIA
Willa VILLA SICILIA
Willa VILLA SICILIA
Ubud, Indonezja
od
$441,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 96–507 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Wyjątkowa willa w pięknym Ubud. Rentowność willi z wynajmu wynosi do 15%. Zaliczka — 30%. Przytulna willa z designerskimi nowoczesnymi renowacjami i meblami. Na miejscu znajduje się prywatny basen. Wille różnią się układem i rozmiarem. Ubud to miejsce, w którym można lepiej poznać B…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
96.0
285,000
Willa
180.7 – 507.3
500,000 – 1,14M
Agencja
DDA Real Estate
Willa Villa na Bali v Ubude No 283
Willa Villa na Bali v Ubude No 283
Willa Villa na Bali v Ubude No 283
Willa Villa na Bali v Ubude No 283
Willa Villa na Bali v Ubude No 283
Willa Villa na Bali v Ubude No 283
Ubud, Indonezja
od
$329,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Willa 3 sypialnie Rozwinięta infrastruktura dzielnicy Widok pól ryżowych Basen Powierzchnia: Budynek - 230 m ² Cena: 329 000 $ (1 430 $ za m ²) Dochód z wynajmu: Przychody dziennie: 260 $ Ładowanie - 80% Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu - 20…
Agencja
Baliray
Willa Ubud Dream
Willa Ubud Dream
Willa Ubud Dream
Willa Ubud Dream
Willa Ubud Dream
Willa Ubud Dream
Ubud, Indonezja
od
$215,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 70–78 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Ubud Dream to unikalny kompleks 41 dwupoziomowych willi w sercu Ubudu.Wille z wykończeniem projektanta i meble na prywatne lub rodzinne wakacje:1 sypialnia - od 78 m22 sypialnie - do 86 m2Ratacje płatności30% zaliczki50% w ratach do zakończenia budowy20% dochodu z czynszu po ukończeniuWygody…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
78.0
255,000
Mieszkanie
70.0 – 78.0
215,000 – 255,000
Deweloper
LOYO & BONDAR
Willa THE TWINS
Willa THE TWINS
Willa THE TWINS
Willa THE TWINS
Willa THE TWINS
Willa THE TWINS
Ubud, Indonezja
od
$350,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 247–263 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Willa z panoramicznym widokiem na dżunglę i zachód słońca. Zwrot z inwestycji – 17%, zwrot w ciągu 6 lat. Roczny dochód pasywny z codziennych czynszów. Każda willa posiada własny basen. Wystrój wnętrz wykonany jest w stylu balijskim przy użyciu wysokiej jakości materiałów. Willa TWI…
Agencja
DDA Real Estate
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonezja
od
$330,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Willa 2 podłogi 2 sypialnie Basen Taras Przestronny salon Powierzchnia: Budynek - 183,5 m ² Teren - 220 m ² Cena: 365 000 $ (1989 $ za m ²) Dochód z wynajmu willi: Przychody dziennie: 250 $ Ładowanie - 80 % Przychody dziennie z uwzględnieniem załadunku: 200 $ …
Agencja
Baliray
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Willa JUNGLE FLOWER VILLAS I
Ubud, Indonezja
od
$350,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 200 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Willa rodzinna o dużej powierzchni. Przewidywany zwrot z inwestycji – 17%. Koncepcja kompleksu obejmuje: - System „bezpieczny dom” - Firma zarządzająca z doświadczeniem w pracy z dziećmi - Plac zabaw dla dzieci w każdej willi - Menu dla dzieci i sala zabaw w restauracji willowej -…
Agencja
DDA Real Estate
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Willa s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonezja
od
$150,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Agencja
Baliray
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Willa Vtlla na Bali v Ubude
Ubud, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Willa 2 sypialnie 2 piętra Basen Infinity   Obszar: Powierzchnia willi - 117 m² Powierzchnia działki - 190 m²   Cena: 240 000 USD (2051 USD za m² )   Dochód z wynajmu willi: Przychody dzienne: 367 USD Ładowanie — 59% Przychód dzienny łącznie z ład…
Agencja
Baliray
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Willa Villas in a SPA complex managed by Ribas Hotel Group
Ubud, Indonezja
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Nowy projekt inwestycyjny na Bali o gwarantowanym dochodzie 8% przez 3 lata.Korzyści finansowe:Roczny zysk - od 37,059 USDZysk netto rocznie - od 18,333 USDROI - 15,1%Kapitalizacja - 22,3%Rentowność jest ustalona w umowie. Zarządzanie: Ribas Hotel Group.Unikalny kompleks 16 butikowych willi …
Agencja
Smart Home
Willa GREEN HAVEN
Willa GREEN HAVEN
Willa GREEN HAVEN
Willa GREEN HAVEN
Willa GREEN HAVEN
Willa GREEN HAVEN
Ubud, Indonezja
od
$209,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 1
Agencja
DDA Real Estate
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.
Ubud, Indonezja
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Nowy projekt inwestycyjny na Bali o gwarantowanym dochodzie 8% przez 3 lata.Korzyści finansowe:Roczny zysk - od 37,059 USDZysk netto rocznie - od 18,333 USDROI - 15,1%Kapitalizacja - 22,3%Rentowność jest ustalona w umowie. Zarządzanie: Ribas Hotel Group.Unikalny kompleks 16 butikowych willi …
Agencja
Smart Home
Willa Villa na Bali v Ubude
Willa Villa na Bali v Ubude
Willa Villa na Bali v Ubude
Willa Villa na Bali v Ubude
Willa Villa na Bali v Ubude
Willa Villa na Bali v Ubude
Ubud, Indonezja
od
$108,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Villa 1 piętrotarasbasen1 sypialniaObszar:Budynek - 40 m2Cena: 108,000 dolarów (2,942 dolarów za m2)Koszty i podatki sprzedaży obiektu są obliczane indywidualnie i zależą od różnych czynników.Koszty ogólne i podatki:Opłata notarialna 1% (podzielona z kupującym 50 / 50)Podatek od sprzedaży 1…
Agencja
Baliray
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Ubud, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Kamienica 2 sypialnie Basen Przestronny taras Powierzchnia: Budynek - 132,7 m ² Teren - 120 m ² Cena: 240 000 $ (1 809 $ za m ²) Dochód z wynajmu kamienicy: Przychody dziennie: 180 $ Ładowanie - 80 % Przychody dziennie z uwzględnieniem załadunku: 144 $ Przychody …
Agencja
Baliray
Willa LOYO Villas
Willa LOYO Villas
Willa LOYO Villas
Willa LOYO Villas
Willa LOYO Villas
Willa LOYO Villas
Ubud, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 80–100 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Wille na sprzedaż w LOYO Villas Ubud, Bali  Luksusowe wille na sprzedaż w wyjątkowym kompleksie 5 willi - LOYO Villas Ubud, położony w samym sercu Bali, w Ubud. Jest to idealne miejsce do życia i wypoczynku, w otoczeniu przyrody i atrakcji kulturalnych. 1. Charakterystyka obiektu Wi…
Deweloper
LOYO & BONDAR
Willa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Willa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Willa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Willa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Willa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Willa Villa v Ubude s vidom na risovye terassy
Ubud, Indonezja
od
$299,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 1
Agencja
Baliray
Willa THE CUBE
Willa THE CUBE
Willa THE CUBE
Willa THE CUBE
Willa THE CUBE
Willa THE CUBE
Ubud, Indonezja
od
$350,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 240 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Dwupiętrowa willa z panoramicznym widokiem i basenem. Zwrot z inwestycji – 18,1%, zwrot w ciągu 5,5 roku. Pasywny zwrot z czynszu. Nowoczesna willa z udogodnieniami zapewniającymi wygodne życie i rekreację, w okolicy Ubud. Willa posiada również atrakcyjność inwestycyjną. Na tym obszarz…
Agencja
DDA Real Estate
