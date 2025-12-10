  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie
  4. Nowe domy

Nowe domy w Małe Wyspy Sundajskie Zachodnie, Indonezja

Lombok Timur
3
Jerowaru
3
tanjung skuie
3
Mataram
1
Willa Villa na Bali v Bukite s basseynom i terrasoy
Lingk Bukit Ngandang, Indonezja
od
$150,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Willa  2 piętra 2 sypialnie 10 minut do plaży Obszar: Powierzchnia willi - 95 m² Teren - 100 m Cena: 150 000 $ (1579 $ za m²) Dochody z wynajmu willi: Przychód dzienny: 200 USD Ładowanie - 80% Przychód dzienny łącznie z ładunkiem: 160 USD Przychody uwzględniające obłożenie obiektu w c…
Agencja
Baliray
Willa Project showcasing 3 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$159,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: 80 Years Leasehold Wille Glamp z 3 sypialniami, przedstawiające willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jego doskonała lokalizacja na terenie naszego ośrodka, zaledwie rzut kamieniem od basenu i plaży, sprawia, że ​​jest to doskonały wybór na rezydencję. Starannie dobrane materi…
Deweloper
Arya Properties
Willa Project showcasing 2 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$99,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: Wille z 2 sypialniami 80 Years Leasehold, przedstawiające willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jego doskonała lokalizacja na terenie naszego ośrodka, zaledwie rzut kamieniem od basenu i plaży, sprawia, że ​​jest to doskonały wybór na rezydencję. Starannie dobrane materiały, w…
Deweloper
Arya Properties
Willa Villa project showcasing 1 bedroom glamp villa
tanjung skuie, Indonezja
od
$69,990
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Na sprzedaż: 80 Years Leasehold Wille Glamp z 1 sypialnią, przedstawiające willę Glamp na urokliwej wyspie Lombok. Jego doskonała lokalizacja na terenie naszego ośrodka, zaledwie rzut kamieniem od basenu i plaży, sprawia, że ​​jest to doskonały wybór na rezydencję. Starannie dobrane materiał…
Deweloper
Arya Properties
