  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Sumba Timur
  4. Nowe domy

Nowe domy w Sumba Timur, Indonezja

Kecamatan Kata Hamu Lingu
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Pokaż wszystko Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Willa Noah Premium Villas Resort on Sumba Island | Indonesia.
Desa Matawai Amahu, Indonezja
od
$395,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Noah, a premium villa complex on Sumba Island | Indonesia. The complex is located in a unique location on Sumba Island, where it impresses with its pristine beauty and tranquility. It's an island devoid of hustle and bustle, with rolling savannah hills and pristine beaches fringing the co…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się