Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7

Ultranowoczesna willa w nowym kompleksie z widokiem na ocean. Doskonała opcja inwestycyjna z wysokim zyskiem z wynajmu (ROI 15-18%).



Willa przeznaczona jest do komfortowego zamieszkania na stałe, wykończona w całości pod klucz. Nowoczesny system „inteligentnego domu”. Najlepsza lokalizacja w najpopularniejszej dzielnicy Canggu. Odległość do plaży: 900 metrów.



Zakończenie projektu: maj 2025.



Udogodnienia: restauracja, ścieżka do joggingu i jazdy na rowerze, przemyślany parking, przestrzeń coworkingowa, strefa spa, basen z wodospadem, strefa jogi.



Napisz lub zadzwoń do nas, dobierzemy nieruchomość według Twoich preferencji. Zorganizujemy bezpieczną transakcję z deweloperem!