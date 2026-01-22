Kamienica Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Apartamenty w Bali 75 m ² od 150.000 $• Uzyskaj od 10% • Ograniczona oferta Desa Harmonis 2
📈 Szczegóły dotyczące właściwości klucza
• Cena: od 150.000 USD
• Powierzchnia: 75 m ²
• Format: Apartamenty do wynajęcia i do użytku osobistego
• Przekazywanie: 2026
• Struktura własnościowa: Leasehold
• Deweloper projektu: Harmonizacja
📍 Lokalizacja
• Bali Południowe - jeden z najbardziej wymagających i szybko rosnących obszarów wyspy
• Blisko popularnych plaż i miejsc turystycznych
• Wygodny dostęp do transportu
• Rozwój infrastruktury dla życia i wypoczynku
• Stabilny przepływ turystyczny przez cały rok
🏡 Apartament Zalety
• Optymalny rozmiar na wynajem i komfortowe życie
• Wysoka płynność po odsprzedaży
• Nadaje się do wynajmu krótko- i średnioterminowego
• Niskie koszty utrzymania
• Uniwersalny format pierwszej nieruchomości inwestycyjnej na Bali
🏗 Koncepcja projektu
• Desa Harmonis 2 - nowoczesny butikowy kompleks mieszkalny
• Układy funkcjonalne i architektura współczesna
• Dostępny model zarządzania wynajmem
• Położony w rozwijającym się obszarze o silnym potencjale wzrostu kapitału
💼 Warunki zakupu
• Płatność zaliczkowa z 30%
• Plan raty deweloperów podczas budowy
• Elastyczny harmonogram płatności
• Pełna opcja płatności ze zniżką
🛡 Bezpieczeństwo prawne
• Dokumenty gruntowe i budowlane dostępne na życzenie
• Przejrzysta struktura transakcji
• Opcja konta Escrow dla bezpiecznych płatności
• Transakcja wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości
🏘 Inne opcje w kompleksie
• Apartamenty 75 m ² - od 150.000 USD
• Apartamenty o gwarantowanej wydajności 10% - od 160.000 USD
• Możliwość wyboru nieruchomości w oparciu o strategię inwestycyjną i budżet
Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.