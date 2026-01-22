  1. Realting.com
  Kamienica Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Kamienica Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Pecatu, Indonezja
od
$150,000
od
$2,000/m²
BTC
1.7842201
ETH
93.5186057
USDT
148 302.6758746
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
15 1
ID: 33301
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.02.2026

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Pecatu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Apartamenty w Bali 75 m ² od 150.000 $• Uzyskaj od 10% • Ograniczona oferta Desa Harmonis 2

📈 Szczegóły dotyczące właściwości klucza

• Cena: od 150.000 USD

• Powierzchnia: 75 m ²

• Format: Apartamenty do wynajęcia i do użytku osobistego

• Przekazywanie: 2026

• Struktura własnościowa: Leasehold

• Deweloper projektu: Harmonizacja

📍 Lokalizacja

• Bali Południowe - jeden z najbardziej wymagających i szybko rosnących obszarów wyspy

• Blisko popularnych plaż i miejsc turystycznych

• Wygodny dostęp do transportu

• Rozwój infrastruktury dla życia i wypoczynku

• Stabilny przepływ turystyczny przez cały rok

🏡 Apartament Zalety

• Optymalny rozmiar na wynajem i komfortowe życie

• Wysoka płynność po odsprzedaży

• Nadaje się do wynajmu krótko- i średnioterminowego

• Niskie koszty utrzymania

• Uniwersalny format pierwszej nieruchomości inwestycyjnej na Bali

🏗 Koncepcja projektu

• Desa Harmonis 2 - nowoczesny butikowy kompleks mieszkalny

• Układy funkcjonalne i architektura współczesna

• Dostępny model zarządzania wynajmem

• Położony w rozwijającym się obszarze o silnym potencjale wzrostu kapitału

💼 Warunki zakupu

• Płatność zaliczkowa z 30%

• Plan raty deweloperów podczas budowy

• Elastyczny harmonogram płatności

• Pełna opcja płatności ze zniżką

🛡 Bezpieczeństwo prawne

• Dokumenty gruntowe i budowlane dostępne na życzenie

• Przejrzysta struktura transakcji

• Opcja konta Escrow dla bezpiecznych płatności

• Transakcja wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości

🏘 Inne opcje w kompleksie

• Apartamenty 75 m ² - od 150.000 USD

• Apartamenty o gwarantowanej wydajności 10% - od 160.000 USD

• Możliwość wyboru nieruchomości w oparciu o strategię inwestycyjną i budżet

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.

Lokalizacja na mapie

Pecatu, Indonezja
Jedzenie i picie
Rekreacja

Wideo recenzja kamienica Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

