Kamienica Apartamenty na Bali 75 m ot 150 000 Dohod ot 10 Ogranicennoe predlozenie Desa Harmonis 2

Apartamenty w Bali 75 m ² od 150.000 $• Uzyskaj od 10% • Ograniczona oferta Desa Harmonis 2

📈 Szczegóły dotyczące właściwości klucza

• Cena: od 150.000 USD

• Powierzchnia: 75 m ²

• Format: Apartamenty do wynajęcia i do użytku osobistego

• Przekazywanie: 2026

• Struktura własnościowa: Leasehold

• Deweloper projektu: Harmonizacja

📍 Lokalizacja

• Bali Południowe - jeden z najbardziej wymagających i szybko rosnących obszarów wyspy

• Blisko popularnych plaż i miejsc turystycznych

• Wygodny dostęp do transportu

• Rozwój infrastruktury dla życia i wypoczynku

• Stabilny przepływ turystyczny przez cały rok

🏡 Apartament Zalety

• Optymalny rozmiar na wynajem i komfortowe życie

• Wysoka płynność po odsprzedaży

• Nadaje się do wynajmu krótko- i średnioterminowego

• Niskie koszty utrzymania

• Uniwersalny format pierwszej nieruchomości inwestycyjnej na Bali

🏗 Koncepcja projektu

• Desa Harmonis 2 - nowoczesny butikowy kompleks mieszkalny

• Układy funkcjonalne i architektura współczesna

• Dostępny model zarządzania wynajmem

• Położony w rozwijającym się obszarze o silnym potencjale wzrostu kapitału

💼 Warunki zakupu

• Płatność zaliczkowa z 30%

• Plan raty deweloperów podczas budowy

• Elastyczny harmonogram płatności

• Pełna opcja płatności ze zniżką

🛡 Bezpieczeństwo prawne

• Dokumenty gruntowe i budowlane dostępne na życzenie

• Przejrzysta struktura transakcji

• Opcja konta Escrow dla bezpiecznych płatności

• Transakcja wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości

🏘 Inne opcje w kompleksie

• Apartamenty 75 m ² - od 150.000 USD

• Apartamenty o gwarantowanej wydajności 10% - od 160.000 USD

• Możliwość wyboru nieruchomości w oparciu o strategię inwestycyjną i budżet

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.