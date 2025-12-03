Canggu, Indonezja

XO Projekt I Canggu wille i apartamenty na sprzedaż w Changu, BaliLuksusowe wille i apartamenty są na sprzedaż w unikalnym kompleksie XO Project I Canggu, położony na najbardziej turystycznej ulicy Changu - Batu Bolong. Kompleks ten jest idealny dla tych, którzy lubią być w epicentrum wydarz…