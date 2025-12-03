  1. Realting.com
  2. Indonezja
  3. Canggu
  4. Nowe domy

Nowe domy w Canggu, Indonezja

Willa Serenity Village
Willa Serenity Village
Canggu, Indonezja
od
$570,000
Liczba kondygnacji 2
Twój projekt inwestycyjny jest na Bali! Nowoczesne wille z inteligentną technologią w sercu Changu!Wysoka wydajność: 8- 12% rocznie!Dostępne urządzenia!Kompletne wykończenie pod klucz! Materiały premium!Prywatne wille z widokiem na ocean!Changu to najbardziej wysublimowany obszar Bali, łączą…
DDA Real Estate
Willa Y-WAY
Canggu, Indonezja
od
$309,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
W pełni umeblowana willa pod klucz o powierzchni 193 mkw. Okres zwrotu wynosi 5-6 lat. 5 lat gwarancji na przedmiot. Kompleks mieszkaniowy położony jest zaledwie 200 metrów od oceanu, w malowniczej okolicy Seseh, w najbardziej obiecującej lokalizacji Canggu. Kompleksowe udogodnienia…
DDA Real Estate
Willa AQUAMARINE III
Canggu, Indonezja
od
$620,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 263 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Apartamenty w doskonałej lokalizacji blisko oceanu. Prognoza zwrotu — 30% po zakończeniu budowy. Nieruchomość idealnie nadaje się do zamieszkania na stałe oraz pod inwestycję. Zaliczka — 10%. Płatność w równych ratach przez 12 miesięcy. Apartamenty wyposażone są w designerskie wykoń…
DDA Real Estate
John TaylorJohn Taylor
Willa s vidom na okean
Canggu, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
VillaPierwsza linia w oceanieDorzecze oceaniczne3 sypialnieWidok panoramicznyObszar:Budynek - 213 m2Cena: 290,000Koszty i podatki sprzedaży obiektu są obliczane indywidualnie i zależą od różnych czynników.Koszty ogólne i podatki:Opłata notarialna 1% (podzielona z kupującym 50 / 50)Podatek od…
Baliray
Willa Y-WAY
Canggu, Indonezja
od
$289,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 41–193 m²
4 obiekty nieruchomości 4
W pełni umeblowana willa pod klucz o powierzchni 193 mkw. Okres zwrotu wynosi 5-6 lat. 5 lat gwarancji na przedmiot. Kompleks mieszkaniowy położony jest zaledwie 200 metrów od oceanu, w malowniczej okolicy Seseh, w najbardziej obiecującej lokalizacji Canggu. Kompleksowe udogodnienia: - Ba…
DDA Real Estate
Wieś domków Taunhaus s basseynom
Canggu, Indonezja
od
$225,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Kamienica  Basen 2 sypialnie Rozwinięta infrastruktura kompleksu  Inteligentny system domowy Powierzchnia: Budynki - 76 m ² Teren - 50 m ² Cena: 225 000 $ (2960 $ za m ²) Dochód z wynajmu: Ładowanie - 85% Przychody dziennie, biorąc pod uwagę załadunek obiektu roc…
Baliray
Willa Madura Villa Resort
Willa Madura Villa Resort
Willa Madura Villa Resort
Canggu, Indonezja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 200 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Od 1991 roku pomagamy międzynarodowym inwestorom budować wille na Bali zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Nie musisz się o nic martwić dzięki Ilot Property Bali - nasz zespół zajmie się wszystkimi cyklami inwestycji w nieruchomości: od nabycia działki do budowy willi i zarządzania nią.
Ilot Property Baly
Willa Villa na Bali
Willa Villa na Bali
Canggu, Indonezja
od
$575,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Willa 2 podłogi w willi 3 sypialnie Basen Pokój Ruftop Powierzchnia: Teren - 237 m ² Budynek - 280,15 m ² Cena: 575,000 $ (2053 $ za m ²) Dochód z wynajmu willi: Ładowanie - 85% Przychody dziennie, biorąc pod uwagę pełnię obiektu - 390 $ (120 997 rocznie $) Zy…
Baliray
Willa XO Canggu
Canggu, Indonezja
od
$280,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 102 m²
1 obiekt nieruchomości 1
XO Projekt I Canggu wille i apartamenty na sprzedaż w Changu, BaliLuksusowe wille i apartamenty są na sprzedaż w unikalnym kompleksie XO Project I Canggu, położony na najbardziej turystycznej ulicy Changu - Batu Bolong. Kompleks ten jest idealny dla tych, którzy lubią być w epicentrum wydarz…
LOYO & BONDAR
Willa Kompleks AQUAMARINE 2 Changu
Canggu, Indonezja
od
$575,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 280–348 m²
4 obiekty nieruchomości 4
BREIG Property
Willa ALEX VILLAS COMPLEX 7
Canggu, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 40–337 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Ultranowoczesna willa w nowym kompleksie z widokiem na ocean. Doskonała opcja inwestycyjna z wysokim zyskiem z wynajmu (ROI 15-18%). Willa przeznaczona jest do komfortowego zamieszkania na stałe, wykończona w całości pod klucz. Nowoczesny system „inteligentnego domu". Najlepsza lokalizacj…
DDA Real Estate
Willa Kompleks AQUAMARINE Changu
Canggu, Indonezja
od
$595,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 263–358 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Kompleks willi Aquamarine 1 składa się z 17 przestronnych willi z 3-4 sypialniami i znajduje się w samym sercu turystycznego życia, niezwykle popularnej dzielnicy Canggu na Bali. Wille zlokalizowane są na terenie zamkniętym, pod całodobową ochroną. Odległość do oceanu to zaledwie 2 minuty k…
BREIG Property
Kamienica SWOI BERAWA
Canggu, Indonezja
od
$330,000
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 35–115 m²
2 obiekty nieruchomości 2
SWOI BERAWA to kompleks mieszkalny składający się z 10 kamienic w popularnej dzielnicy Canggu. Kamienice z dwiema sypialniami (105 m2), z designerskim remontem i meblami. Ponadto w każdym domu zainstalowany jest nowoczesny system „inteligentnego domu". W kamienicy znajduje się prywatny od…
DDA Real Estate
Willa Moa  Villa  Resort  Bali
Canggu, Indonezja
Cena na żądanie
Rok realizacji 2021
Powierzchnia 350 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Od 1991 roku pomagamy międzynarodowym inwestorom budować wille na Bali zgodnie z najwyższymi standardami jakości. Nie musisz się o nic martwić dzięki Ilot Property Bali - nasz zespół zajmie się wszystkimi cyklami inwestycji w nieruchomości: od nabycia działki do budowy willi i zarządzania nią.
Ilot Property Baly
Willa RED SUNSET
Canggu, Indonezja
od
$820,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 263 m²
1 obiekt nieruchomości 1
DDA Real Estate
Willa THE SEIS VILLAS
Canggu, Indonezja
od
$700,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 307–378 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Ekskluzywna willa w zamożnej dzielnicy Canggu. Rentowność z wynajmu: 13-20%. Wzrost wartości gruntów do 15% rocznie. Dzierżawa na 30 lat. Willa zbudowana jest z wysokiej jakości materiałów. Pełne wykończenie pod klucz , umeblowane. Zalety willi w doskonałej lokalizacji. Udogodnienia…
DDA Real Estate
