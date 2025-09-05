Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Nowy projekt inwestycyjny na Bali o gwarantowanym dochodzie 8% przez 3 lata.
Korzyści finansowe:
Rentowność jest ustalona w umowie. Zarządzanie: Ribas Hotel Group.
Unikalny kompleks 16 butikowych willi w tropikalnej przyrody, w jednym z najbardziej prestiżowych zakątków Bali.
Ubud - ta część wyspy harmonijnie łączy naturalne krajobrazy, rozwiniętą infrastrukturę i wygodny dostęp do głównych atrakcji Bali.
Willa z jedną sypialnią 63 m2 - 140 000 USD
Willa z dwiema sypialniami 116 m2 - 240.000 USD
Płatność zaliczkowa - 30%
Brak raty odsetek do końca budowy
Zakończenie budowy: 4. kwartał 2026 r.
Infrastruktura: