  Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Willa Villas in a SPA complex with guaranteed income under the management of Ribas Hotel Group.

Ubud, Indonezja
$140,000
13
ID: 27561
In CRM: 003236
Data aktualizacji: 5.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Gianyar
  • Miasto
    Ubud District
  • Miasteczko
    Ubud

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa premium
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia
  • Teren zamknięty

Dodatkowo

  • Firma zarządzająca
  • Wycieczka online
  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Nowy projekt inwestycyjny na Bali o gwarantowanym dochodzie 8% przez 3 lata.

Korzyści finansowe:

  • Roczny zysk - od 37,059 USD
  • Zysk netto rocznie - od 18,333 USD
  • ROI - 15,1%
  • Kapitalizacja - 22,3%

Rentowność jest ustalona w umowie. Zarządzanie: Ribas Hotel Group.

Unikalny kompleks 16 butikowych willi w tropikalnej przyrody, w jednym z najbardziej prestiżowych zakątków Bali.

Ubud - ta część wyspy harmonijnie łączy naturalne krajobrazy, rozwiniętą infrastrukturę i wygodny dostęp do głównych atrakcji Bali.

  • Liczba sypialni: 1, 2
  • Powierzchnia: 63 m2 do 116 m2
  • Meble: w pełni umeblowane

Willa z jedną sypialnią 63 m2 - 140 000 USD
Willa z dwiema sypialniami 116 m2 - 240.000 USD

Płatność zaliczkowa - 30%
Brak raty odsetek do końca budowy

Zakończenie budowy: 4. kwartał 2026 r.

Infrastruktura:

  • Pula nieskończoności
  • Restauracja ze zdrowym menu
  • SPA
  • Jacuzzi z wodospadem
  • Obszar Jogi
  • Kino i plener patio
  • Usługi konsjerża
  • Zabezpieczenie 24 / 7

