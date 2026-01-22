Willa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

📊 Inwestycja 2BD Villa w Oazie Czarnych Piasków, Bali

Zysk: 13% rocznie 124; Zysk: 7,7 roku Nuanu Bali

📈 Wskaźniki inwestycji

• Cena: 249,700 USD

• Powierzchnia: 104,6 m ²

• Format: 2- Sypialnia Prywatna willa

• Szacunkowy dochód z najmu: około 32 000 USD rocznie (scenariusz realistyczny)

• Okres zwrotu: 7.7 lat

• Zakończenie projektu: 2028

• Struktura własnościowa: Leasehold 25- 30 lat

📍 Lokalizacja i popyt

• Nuanu jest największym klastrem kulturalnym i technologicznym na Bali z planowanym rozwojem

• Dostęp do oceanu - około 3 minut

• Canggu - około 20 minut

• Odległość od szkół międzynarodowych, centrów SPA, obszarów fitness, restauracji i przestrzeni artystycznych

• Silny popyt ze strony rodzin i rezydentów długoterminowych

🏡 Zalety Villa

• Pełny układ rodzinny z dwoma sypialniami

• Wyższa średnia stopa czynszu w porównaniu z studiami i jednostkami 1BD

• Nadaje się do długoterminowego wynajmu i relokacji klientów

• Ograniczona podaż willi 2BD zwiększa płynność

• Nadaje się do życia osobistego i pasywnego

🏨 Model inwestycyjny

• Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami

• Scentralizowany program wynajmu bez zaangażowania właściciela

• Skuteczne zarówno dla krótkoterminowych, jak i średnioterminowych czynszów

• Zrównoważona strategia między stopą obłożenia a ceną najmu premium

🏗 Koncepcja projektu

• Piaski czarne Oaza to nowoczesny klaster mieszkalny zaprojektowany w stylu pustynnego modernizmu

• Wysokie sufity, panorama, naturalne materiały

• Architektura minimalistyczna z prywatnym rozwojem o niskiej gęstości

• Dostęp do 35 + infrastruktury w mieście Nuanu

💼 Warunki zakupu

• Płatność zaliczkowa: 30%

• Plan raty deweloperów: 70% podczas budowy

• Kwartalny harmonogram płatności bez finansowania bankowego

🛡 Bezpieczeństwo prawne

• Dokumenty gruntowe i budowlane dostępne na życzenie

• Transakcja wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości

• Format Leasehold jest standardową i bezpieczną praktyką dla zagranicznych inwestorów na Bali

🏘 Inne opcje zakupu w kompleksie

• Studia - od 120,000 USD

• 1BD Wille - od 185,000 USD

• Wille 2BD - od 249,700 USD

• 3BD Wille - od 350.000 USD

• wille z basenem Premium - na życzenie

• Możliwość wyboru formatu nieruchomości w oparciu o budżet inwestycyjny i strategię dochodów

Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.