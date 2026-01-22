Willa Investment 2BD Villa in Black Sands Oasis, Bali Yield 13% per annum | Payback 7.7 years | Family format + capital growth

📊 Inwestycja 2BD Villa w Oazie Czarnych Piasków, Bali
Zysk: 13% rocznie 124; Zysk: 7,7 roku Nuanu Bali
📈 Wskaźniki inwestycji
• Cena: 249,700 USD
• Powierzchnia: 104,6 m ²
• Format: 2- Sypialnia Prywatna willa
• Szacunkowy dochód z najmu: około 32 000 USD rocznie (scenariusz realistyczny)
• Okres zwrotu: 7.7 lat
• Zakończenie projektu: 2028
• Struktura własnościowa: Leasehold 25- 30 lat
📍 Lokalizacja i popyt
• Nuanu jest największym klastrem kulturalnym i technologicznym na Bali z planowanym rozwojem
• Dostęp do oceanu - około 3 minut
• Canggu - około 20 minut
• Odległość od szkół międzynarodowych, centrów SPA, obszarów fitness, restauracji i przestrzeni artystycznych
• Silny popyt ze strony rodzin i rezydentów długoterminowych
🏡 Zalety Villa
• Pełny układ rodzinny z dwoma sypialniami
• Wyższa średnia stopa czynszu w porównaniu z studiami i jednostkami 1BD
• Nadaje się do długoterminowego wynajmu i relokacji klientów
• Ograniczona podaż willi 2BD zwiększa płynność
• Nadaje się do życia osobistego i pasywnego
🏨 Model inwestycyjny
• Profesjonalne zarządzanie nieruchomościami
• Scentralizowany program wynajmu bez zaangażowania właściciela
• Skuteczne zarówno dla krótkoterminowych, jak i średnioterminowych czynszów
• Zrównoważona strategia między stopą obłożenia a ceną najmu premium
🏗 Koncepcja projektu
• Piaski czarne Oaza to nowoczesny klaster mieszkalny zaprojektowany w stylu pustynnego modernizmu
• Wysokie sufity, panorama, naturalne materiały
• Architektura minimalistyczna z prywatnym rozwojem o niskiej gęstości
• Dostęp do 35 + infrastruktury w mieście Nuanu
💼 Warunki zakupu
• Płatność zaliczkowa: 30%
• Plan raty deweloperów: 70% podczas budowy
• Kwartalny harmonogram płatności bez finansowania bankowego
🛡 Bezpieczeństwo prawne
• Dokumenty gruntowe i budowlane dostępne na życzenie
• Transakcja wspierana przez międzynarodowego pośrednika nieruchomości
• Format Leasehold jest standardową i bezpieczną praktyką dla zagranicznych inwestorów na Bali
🏘 Inne opcje zakupu w kompleksie
• Studia - od 120,000 USD
• 1BD Wille - od 185,000 USD
• Wille 2BD - od 249,700 USD
• 3BD Wille - od 350.000 USD
• wille z basenem Premium - na życzenie
• Możliwość wyboru formatu nieruchomości w oparciu o budżet inwestycyjny i strategię dochodów
Zostaw komentarz, a wyślę model finansowy i obliczenia plonów.