  Indonezja
  Buleleng
  Nowe domy

Nowe domy w Buleleng, Indonezja

Willa NEBIUS
Wana Giri, Indonezja
od
$399,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Willa z dala od hałasu, w cichej okolicy. Willa w popularnym obszarze rozwijającym się Melastie, gdzie średni wskaźnik obsadzenia 3-pokojowych willi z dziennym czynszem wynosi 67,8%. 3 sypialnie są najbardziej popularnym segmentem w wynajmie. Wysokie zapotrzebowanie na 2-4 pokojowe wille i b…
DDA Real Estate
Willa GREEN DREAM UMALAS
Wana Giri, Indonezja
od
$290,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
DDA Real Estate
Willa GREEN 2
Wana Giri, Indonezja
od
$438,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Villa kilka minut od oceanu. Willa w popularnej okolicy z wysokim zapotrzebowaniem na wynajem. 2-3 sypialnie są najbardziej wysublimowanym segmentem w czynszu. Willa z nowoczesnym designem i jest w pełni gotowa do zajmowania. Wszystkie udogodnienia, w tym wysokiej jakości meble, sprawi, że ż…
DDA Real Estate
OneOne
Willa Garuda
Wana Giri, Indonezja
od
$240,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Zainwestuj w unikalny projekt na Bali, który łączy usługę premium i harmonię z naturą!Dostępne urządzenia!Gwarantowany zwrot w wysokości 10% rocznie!Wyposażenie: restauracje, bary, współpraca, spa, kompleks basenowy, szybki Internet, centrum fitness, przytulne rekreacji, centrum dla dzieci.L…
DDA Real Estate
Willa Dream View 4
Wana Giri, Indonezja
od
$449,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Wspaniała willa z unikalną lokalizacją. ROI - 11 procent. Willa jest idealnym miejscem na pobyt stały i inwestycje. Dostępne są raty do 8 miesięcy. Willa w cichej wiosce. Kompleks znajduje się na terytorium największego klubu golfowego. Willa z tarasem, trzy sypialnie, prywatny basen, jadaln…
DDA Real Estate
Willa GREEN 1
Wana Giri, Indonezja
od
$399,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
Apartamenty w samym sercu Bali. Nieruchomość wzrost w obszarze, gwarantowana wysoka wydajność. Żądany wynajem. Apartament z w pełni wyposażonymi meblami. Opracowana infrastruktura i udogodnienia: od oryginalnych kawiarni po spa - wszystko to znajduje się w odległości spaceru. Nie musisz podr…
DDA Real Estate
Willa DREAM VIEW 1
Wana Giri, Indonezja
od
$410,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Willa w przytulnej i cichej okolicy. Wydajność do 15,8%. Willa z pięknym panoramicznym widokiem na zielone lasy i ocean. Kompleks willi położony jest na terenie klubu golfowego, zaledwie minutę od zapierającej dech w piersiach plaży Dreamland. Położenie willi znajduje się na obszarze c…
DDA Real Estate
Willa UBUD GREEN VIEW VILLAGE
Wana Giri, Indonezja
od
$250,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Willa na inwestycje z widokiem na dżunglę i rzekę Rental wydajność: do 14,6% rocznie z obciążeniem 80% Willa z architektury Balinese. Wysokie sufity, basen, salon. Data dostawy: Styczeń 2025 UBUD GREEN VIEW VILLAGE wille znajdują się w Pejeng (Pedzheng), Ubud. Kompleks oddalony jest o 3 minu…
DDA Real Estate
Willa NYANG NYANG RESIDENCE
Wana Giri, Indonezja
od
$230,321
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Luksusowa willa od sprawdzonego dewelopera. Willa położona jest 600 metrów od morza. Każda willa NYANG NYANG RESIDENCE posiada prywatny basen i przestronny taras, na którym mieszkańcy mogą odpocząć, cieszyć się słońcem i prywatnością. Stwarza to idealne warunki do wypoczynku i rozrywki tuż…
DDA Real Estate
Willa Pandawa Hills Villas
Wana Giri, Indonezja
od
$210,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 2
Wille w kompleksie Pandawa Hills Villas z unikalnym naturalnym krajobrazem nad oceanem. ROI z wynajmu mieszkania rocznie: 14,3% Płatność 30% + raty przy 7 ratach po 10%. Termin: luty 2026. Główne cechy: - Unikalny krajobraz; - Restauracja - Kino - Widoki na ocean i dżunglę - Spółka zarząd…
DDA Real Estate
Willa AZORA VILLAS
Wana Giri, Indonezja
od
$315,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Przytulna willa z ogrodem i basenem. ROI 16,45% – zwrot kosztów w ciągu 6,5 lat. Obłożenie w okolicy 85%. Raty nieoprocentowane. AZORA VILLAS znajdują się w spokojnej i cichej okolicy na Bali, w najbardziej poszukiwanej dzielnicy Canggu. Zaledwie 10 minut od oceanu. Wille są strzeżone…
DDA Real Estate
Willa BALIWOOD
Wana Giri, Indonezja
od
$700,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 235–310 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Przestronna willa wykończona pod klucz. Atrakcyjność inwestycyjna na Bali: ROI 11-20% (310 mkw.). Zwrot z inwestycji 8-14%. (260 mkw.) ROI 13-24% (332 mkw.) Willa z nowoczesnym wystrojem wnętrz. Każda sypialnia ma własną łazienkę. Udogodnienia na miejscu: - Część wypoczynkowa z bas…
DDA Real Estate
