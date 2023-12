Villa na Bali v Bukite Ungasan

Wana Giri, Indonezja

od €159,021

Poddaj się: 2024

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Villa DESA HUTS znajduje się w Umalas, 7 minut od plaży! Umalas ma silną społeczność emigrantów z wieloma doskonałymi restauracjami i kawiarniami. Willa znajduje się 7 minut od najbliższej plaży i 10 minut od Seminyak i Changu. Szykowna willa z dekoracją pod klucz". Z nieoprocentowanym początkowym wkładem w wysokości 30%. Widok otwiera się na balijskie pola ryżowe. Willa znajduje się 7 minut od najbliższej plaży i 10 minut od Seminyak i Changu. Rentowność inwestycji w willi wynosi od 19 do 33% rocznie ( zwrot tylko przez 3-5 lat ). -Na terenie kompleksu znajduje się parking, a także kierownicy i pracownicy ochrony. -Wille obejmują działkę o czynszu ( na 30 lat + przedłużenie umowy na 30 lat ). -Deweloper oferuje zarządzanie willami - 20%. Możliwy zakup na raty! Napisz do nas lub zadzwoń, wybierz nieruchomości dla swoich preferencji. Organizujemy bezpieczną umowę z programistą! Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.