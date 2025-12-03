Benoa, Indonezja

Green Village to kompleks kurortu w drugiej linii od oceanu z naprawdę unikalną zaletą: panoramiczne widoki na horyzont i wschodzące słońce. To rzadkie miejsce na Bali, gdzie każdy dzień zaczyna się jako obraz.Kompleks znajduje się w odległości spaceru od zacisznej piaszczystej plaży bez fal…