Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom

Wana Giri, Indonezja

od €265,792

Poddaj się: 2025

Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! Wille na « Instagram » brzeg Bali. W obszarze Uluvatu. Kompleks ma 600 willi. Terytorium ma duży basen z wodą oceaniczną. Wille są tworzone z pełnym komfortem i minimalizmem. Każda willa ma własny basen. Zakup willi jest możliwy przy minimalnym początkowym wkładzie 40%. 20 000 metrów kwadratowych. m infrastruktury w jednym kompleksie, w tym restauracji, kawiarni, piekarni, spa, centrum fitness, supermarketu i galerii markowych butików. Również przedszkole i szkoła. Ten projekt został stworzony dla tych, którzy szukają drugiego domu nad oceanem i projektu inwestycyjnego. Prognoza wzrostu wartości nieruchomości o 30%. Napisz lub zadzwoń, powiedz nam bardziej szczegółowe informacje na temat zakupu mieszkania. Dlaczego jest to dla Ciebie korzystne: - Wybierzemy nieruchomości na Bali do twojego budżetu i życzymy całkowicie ZA DARMO; - Średni zwrot z wynajmu mieszkań w roku wynosi 15-20%. Oferujemy wyłącznie opłacalne udogodnienia, zarówno na wynajem, jak i na pobyt stały; - Ceny nieruchomości na Bali rosną o około 15-20%; - Jesteśmy wyłącznym przedstawicielem najlepszych programistów. Zapewnimy najlepsze udogodnienia po najkorzystniejszych cenach; - Pomożemy w uzyskaniu bezpiecznej transakcji i zarządzaniu nieruchomościami; - Spotkaj się, pokaż i opowiedz wszystko o nieruchomościach i życiu w tym pięknym kraju; - Wsparcie prawne od początku do końca transakcji w prezencie; - Nieoprocentowane wygodne raty.