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Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom

Denpasar, Indonezja
od
€236,259
;
5
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O kompleksie

Kamienica

  • Prywatny basen
  • 2 szafki
  • 2 sypialnie
  • Widok na zielone krajobrazy


Obszar:
Budynek - 112 m

Cena: 260 000 USD (2321 USD za m2)

Dochód z wynajmu:
Przychód dzienny: 166,8 USD
Ładowanie - 90%
Przychód dzienny uwzględniający obciążenie obiektu - 150$
Przychód roczny uwzględniający obłożenie obiektu - 48 600 USD
Zysk uwzględniający wydatki i podatki w skali roku -  34 020 USD (13,08%)
Zwrot - 7-10  lat

Koszty i podatki związane ze sprzedażą obiektu wyliczane są indywidualnie i zależą od różnych czynników.

Warunki własności nieruchomości:
Rodzaj własności gruntów i nieruchomości - dzierżawa na 30 lat + przedłużenie
Termin zakończenia budowy: wrzesień 2023

Dodatkowo

  • Ochrona
  • Basen
  • Teren zamknięty
  • Parking
  • Wycieczka online
Parametry obiektu
Klasa
Klasa
Klasa komfortu
Rok realizacji
Rok realizacji
2023
Opcje wykończenia
Opcje wykończenia
Gotowe
Liczba kondygnacji
Liczba kondygnacji
2
Lokalizacja nowego budynku
Denpasar, Indonezja

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Taunhaus na Bali v Umalase s basseynom
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od
€236,259
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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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