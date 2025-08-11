  1. Realting.com
Willa Dreamland

Pecatu, Indonezja
od
$303,000
;
9
ID: 27376
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Indonezja
  • Region / Państwo
    Lesser Sunda Islands
  • Okolica
    Badung
  • Miasto
    Kuta Selatan
  • Wioska
    Pecatu

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    1

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Русский Русский

Luksusowe wille na Bali (Uluvatu) - inwestycja w raj i stabilny dochód!
Pełne wyposażenie!
Elastyczne raty!
Wzrost kosztował 10- 15% rocznie!

Projekt Dreamland oferuje stylowe wille 1-3 sypialne z prywatnymi basenami, panoramicznymi oknami i przemyślaną architekturą. Nowoczesne wille w pobliżu plaż Dreamland i Bingin - szansa na posiadanie nieruchomości w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Bali!

Udogodnienia kompleksu: prywatny basen (5 × 2,4 m / 6 × 2,5 m) w każdej willi, przestronne tarasy z miejscem do grillowania, strefa SPA i zielone tereny krajobrazowe, parking i system zbierania wody deszczowej, pełne wyposażenie i klimatyzacja

Lokalizacja - prestiżowa dzielnica Bingin, Uluvatu:

300- 500 m do plaż Dreamland i Bingin
- 2- 12 minut do kawiarni, restauracji, klubów fitness, studia jogi;
- W pobliżu pole golfowe Nowa Kuta, supermarkety, klinika medyczna;
- rozwinęła infrastrukturę dla komfortowego życia i turystyki.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Pecatu, Indonezja

