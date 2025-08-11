Willa Dreamland

Luksusowe wille na Bali (Uluvatu) - inwestycja w raj i stabilny dochód!

Pełne wyposażenie!

Elastyczne raty!

Wzrost kosztował 10- 15% rocznie!

Projekt Dreamland oferuje stylowe wille 1-3 sypialne z prywatnymi basenami, panoramicznymi oknami i przemyślaną architekturą. Nowoczesne wille w pobliżu plaż Dreamland i Bingin - szansa na posiadanie nieruchomości w jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Bali!

Udogodnienia kompleksu: prywatny basen (5 × 2,4 m / 6 × 2,5 m) w każdej willi, przestronne tarasy z miejscem do grillowania, strefa SPA i zielone tereny krajobrazowe, parking i system zbierania wody deszczowej, pełne wyposażenie i klimatyzacja

Lokalizacja - prestiżowa dzielnica Bingin, Uluvatu:

300- 500 m do plaż Dreamland i Bingin

- 2- 12 minut do kawiarni, restauracji, klubów fitness, studia jogi;

- W pobliżu pole golfowe Nowa Kuta, supermarkety, klinika medyczna;

- rozwinęła infrastrukturę dla komfortowego życia i turystyki.

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.