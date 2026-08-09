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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

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Korfu
42
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
160
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
226
Municipal Unit of Loutraki Perachora
225
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913 obiektów total found
Willa w Doukades, Grecja
Willa
Doukades, Grecja
Powierzchnia 485 m²
Willa na sprzedaż 485 m2 na wyspie Korfu. Z okien widać morze, góry, las
$1,73M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 74 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Domek sk…
$288,284
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Loutraki, zaledwie 230 metrów od plaży, …
$86,292
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Sideris Real Estate
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TekceTekce
Szeregowiec w Region Peloponez, Grecja
Szeregowiec
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dzia? ka miasta o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezu Pó? nia w bu…
$553,506
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Grekodom Development
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
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Mieszkanie w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 52 m²
Apartament na sprzedaż 52 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$192,574
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Grekodom Development
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Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ta niezwykła, niedokończona willa, położona nad krystalicznie czystymi wodami Zatoki Saronic…
$692,573
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Szeregowiec w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Szeregowiec
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette powierzchni 120 metrów kwadratowych. m w Lefkimmi Właściwość składa …
$115,314
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Grekodom Development
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 300 m2 na półwyspie Peloponese. Piwnica składa…
$979,135
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Grekodom Development
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
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Mieszkanie w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 50 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezie - Herm…
$80,720
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Grekodom Development
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Willa w Kontokali, Grecja
Willa
Kontokali, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 230 m2 na wyspie Korfu. Na pierwszym piętrze znajduje się sal…
$1,50M
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? dzia? ka 58 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pi…
$172,970
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Vrachati, Grecja
Mieszkanie
Vrachati, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Apartament na sprzedaż 75 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje…
$201,799
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Ta niezwykła, współczesna willa jest wyrazem ponadczasowej architektury, niedocenianego luks…
$2,77M
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Mieszkanie w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Powierzchnia 42 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 42 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Apartam…
$148,755
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Geraki, Grecja
Dom wolnostojący
Geraki, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dom o powierzchni 120 m2 w zachodniej czê ci Peloponezu. Znajduje się w pobliżu …
$177,106
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Loutraki w pobliżu Koryntu, urządzone mieszkanie o powierzchni 56 m2 jasne 1 piętro bez wind…
$217,923
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Maiso…
$200,720
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Dom na sprzedaż w Agios Panteleimonas Na sprzedaż: Dom jednoosobowy, który obejmuje: Niezal…
$115,314
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż maizonette 124 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$531,319
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Grekodom Development
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,71M
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Willa 6 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
W jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Loutraki, zaledwie 700 metrów od morza, wyją…
$637,618
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Sideris Real Estate
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Ipsos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Ipsos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 274 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 274 m ² na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej sypialn…
$1,01M
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Agia Eleni, Grecja
Szeregowiec
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? maizonette 85 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro sk…
$177,106
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Grekodom Development
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Willa w Nerantza, Grecja
Willa
Nerantza, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 500 m kw. w Peloponezu. Willa składa się z 5 sypialni, 3 salo…
$2,31M
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Czteropiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Salonikach. Półpiwnic…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Megalopoli, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Megalopoli, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Stone- zbudowany tradycyjny dom 215 m2 w miejscowości Muria, Gortynia. Jest to 2-piętrowy do…
$233,073
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Mieszkanie 1 pokój w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Na sprzeda? mieszkanie 33 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa si…
$153,492
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Erymanthos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Erymanthos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 271 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 271 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z 3 salo…
$554,933
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Typy nieruchomości w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
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