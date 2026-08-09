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Mieszkania na sprzedaż w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

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Korfu
21
Municipal Unit of Loutraki Perachora
125
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
125
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
32
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239 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/3
Położony w jednym z najbardziej pożądanych obszarów Loutraki, zaledwie 230 metrów od plaży, …
$86,292
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Corinth, Grecja
Powierzchnia 52 m²
Apartament na sprzedaż 52 metrów kwadratowych w Salonikach. Apartament znajduje się na pierw…
$192,574
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Grekodom Development
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Mieszkanie w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Mieszkanie
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Powierzchnia 50 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 50 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezie - Herm…
$80,720
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Grekodom Development
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TekceTekce
Mieszkanie w Vrachati, Grecja
Mieszkanie
Vrachati, Grecja
Powierzchnia 75 m²
Apartament na sprzedaż 75 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Apartament znajduje…
$201,799
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Ta niezwykła, współczesna willa jest wyrazem ponadczasowej architektury, niedocenianego luks…
$2,77M
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Mieszkanie w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Powierzchnia 42 m²
Apartament na sprzedaż o powierzchni 42 metrów kwadratowych na półwyspie Peloponese. Apartam…
$148,755
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
Loutraki w pobliżu Koryntu, urządzone mieszkanie o powierzchni 56 m2 jasne 1 piętro bez wind…
$217,923
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Mieszkanie 1 pokój w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 33 m²
Na sprzeda? mieszkanie 33 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 4 piętrze. Składa si…
$153,492
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 44 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie o powierzchni 44 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje si…
$181,829
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Agia Eleni, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 105 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 105 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Mieszkanie zna…
Cena na zgłoszenie
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 63 m²
Na sprzeda? mieszkanie 63 m kw. w Peloponezu. Apartament znajduje się na drugim piętrze. Skł…
$230,238
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzeda? mieszkanie 100 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na drugim piętrze.…
$421,513
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Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 1/4
Nie przegap okazji do posiadania tego nowo zbudowanego 43. 67 m kw. mieszkanie zaledwie 650 …
$171,436
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 2 pokoi w Kiato, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Kiato, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 104 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 104 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie . Mies…
$425,055
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/3
Pod budowę nowego trzypiętrowego budynku mieszkalnego w Loutraki. Widok na morze. Nowoczesna…
$488,420
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Egira, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Egira, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 50 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na trzeci…
$123,974
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
W nowoczesnym i eleganckim budynku mieszkalnym, piękny i jasny nowo wybudowany 66 m2 apartam…
$265,252
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Assos, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Assos, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Assos - Lechaio Perigiali apartament 55 m kw. Umeblowane 2 piętro jasne w dobrym stanie, z n…
$116,537
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Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Loutraki w centrum miasta, apartament o powierzchni 60 m kw. penthouse 5 piętro przestronne …
$128,190
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Mieszkanie 2 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
Na sprzedaż 28 m kw. apartament, 2 piętro, w pełni odnowiony i umeblowany, idealny dla właśc…
$87,216
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 4/4
Na sprzedaż nowoczesny 86 m2 Apartament w nowo wybudowanym czteropiętrowym budynku w Loutrak…
$387,977
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 106 m²
Na sprzeda? pod budowê mieszkanie 106 m kw., na przedmieściach Salonik. Apartament znajduje …
$442,766
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/4
Na sprzedaż nowoczesny 73,33 m2 Apartament w nowo wybudowanym czteropiętrowym budynku w Lout…
$294,663
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Liczba kondygnacji 2
Doskonały narożny apartament o powierzchni 108 m2 jest na sprzedaż, położony na wzniesionym …
$327,217
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie w Kerasia, Grecja
Mieszkanie
Kerasia, Grecja
Powierzchnia 43 m²
Na sprzeda? mieszkanie 43 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na pi…
$144,142
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Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Nerantza, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Nerantza, Grecja
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Velo w pobliżu miejscowości Corinth Nerantza, mieszkanie 58 m kw. wzniesiony parter, na dzia…
$96,143
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/3
Pod budowę nowego trzypiętrowego budynku mieszkalnego w Loutraki. Widok na morze. Nowoczesna…
$511,958
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 1 pokój w Ano Garouna, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Ano Garouna, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 37 m²
Na sprzedaż Mieszkanie o powierzchni 37 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Mieszkanie znaj…
$112,033
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Grekodom Development
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Mieszkanie 3 pokoi w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Piętro 2/2
Na sprzedaż 100 m2 mieszkanie znajduje się w jednym z najbardziej tętniących życiem i sought…
$267,318
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Sideris Real Estate
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Mieszkanie 3 pokoi w Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 122 m²
Na sprzeda? mieszkanie 122 m kw. na wyspie Korfu. Apartament znajduje się na drugim piętrze.…
$655,293
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Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie.

1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
Tanie
Luksusowe
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