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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Pyrgos, Grecja

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domy
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14 obiektów total found
Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Ioannis, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 218 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 218 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z je…
$389,634
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Katakolo, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Katakolo, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 72 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 72 m kw. w zachodniej Peloponezji. Dom składa się z 2 sypialni, sa…
$177,106
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Grekodom Development
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Willa w Agios Ioannis, Grecja
Willa
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 330 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 330 m kw. na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednego m…
$661,197
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Pyrgos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Pyrgos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 230 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 230 metrów kwadratowych we wschodniej Peloponezji. Parter składa…
$318,791
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Katakolo, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Katakolo, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 153 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 153 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$354,213
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Varvasaina, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Varvasaina, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 80 m²
Na sprzedaż 1 piętrowy dom o powierzchni 80 metrów kwadratowych w zachodnim Peloponezie. Dom…
$305,357
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Agencja
Grekodom Development
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TekceTekce
Szeregowiec w Municipality of Pyrgos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Pyrgos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż maizonette 110 metrów kwadratowych w Peloponese. Maisonette ma 2 poziomy. Parter…
$306,984
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Agios Ioannis, Grecja
Szeregowiec
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maizonette 100 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Par…
$436,862
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Agencja
Grekodom Development
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Szeregowiec w Agios Ioannis, Grecja
Szeregowiec
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 110 metrów kwadratowych na wyspie Korfu .Maisonette ma …
$1,51M
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 2 pokoi w Municipality of Pyrgos, Grecja
Mieszkanie 2 pokoi
Municipality of Pyrgos, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 61 m²
Na sprzeda? mieszkanie o powierzchni 61 m kw w Peloponezu. Apartament znajduje się na 1 pięt…
$188,913
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Katakolo, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Katakolo, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 150 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 150 m kw. w Peloponezu. Parter składa się z jednej sypialni, jed…
$259,756
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Pyrgos, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Pyrgos, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 147 m²
Na sprzeda? maizonette 147 m kw. we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwn…
$330,598
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Agios Ioannis, Grecja
Dom wolnostojący
Agios Ioannis, Grecja
Powierzchnia 177 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 177 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Domek s…
$692,552
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Agios Ioannis, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Agios Ioannis, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 260 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 260 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Parter składa się z 3 s…
$685,155
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Grekodom Development
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Parametry nieruchomości w Municipality of Pyrgos, Grecja

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