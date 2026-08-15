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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Andravida and Kyllini, Grecja

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domy
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3 obiekty total found
Willa w Myrsini, Grecja
Willa
Myrsini, Grecja
Sypialnie 8
Powierzchnia 400 m²
Na sprzedaż w budowie 2-piętrowa willa o powierzchni 400 metrów kwadratowych na zachodnim Pe…
$1,77M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Myrsini, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Myrsini, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 84 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom 84 m kw w zachodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej sypi…
$218,431
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Lechena, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Lechena, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 118 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom 118 m kw. Zachodni Peloponez. Dom składa się z 3 sypialni, salonu…
$188,913
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Agencja
Grekodom Development
Języki komunikacji
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Parametry nieruchomości w Municipality of Andravida and Kyllini, Grecja

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