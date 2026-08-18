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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Zakynthos Municipality, Grecja

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Laganas Municipal Unit
4
Zakynthos Municipal Unit
7
13 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Naprawdę niezwykła okazja, aby nabyć jedną z dwóch nowo zaprojektowanych high-end willi w wy…
$2,42M
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Mieszkanie 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Naprawdę niezwykła okazja, aby nabyć jedną z dwóch nowo zaprojektowanych high-end willi w wy…
$2,42M
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Agencja
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English
Mieszkanie 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 225 m²
Naprawdę niezwykła okazja, aby nabyć jedną z dwóch nowo zaprojektowanych high-end willi w wy…
$2,42M
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Kalamaki, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Kalamaki, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 225 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 225 metrów kwadratowych w Zante. Parter składa się z 2 sypialni,…
$1,12M
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Ta niezwykła, współczesna willa jest wyrazem ponadczasowej architektury, niedocenianego luks…
$2,77M
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Liczba kondygnacji 1
Domy wakacyjne na ZakynthosNowoczesne domy wakacyjne (ok. 32 m ²) są na sprzedaż na pięknej …
$29,118
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TekceTekce
Mieszkanie 4 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Ta niezwykła, współczesna willa jest wyrazem ponadczasowej architektury, niedocenianego luks…
$2,77M
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Willa w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa
Zakynthos Municipality, Grecja
Powierzchnia 3 000 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Zakynthos 140 m ² - 3000 m ² powierzchni - 3 sypialnie, 3 łazienki - 1 / 6 współwłas…
$154,417
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Katastari, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Katastari, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Zante. 1 piętro składa się z jednej s…
$495,898
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Lithakia, Grecja
Dom wolnostojący
Lithakia, Grecja
Powierzchnia 350 m²
Na sprzeda? trzy nieruchomo? ci o ca? kowitej powierzchni 350 m kw., magazyn 16 m kw., na dz…
$885,531
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Grekodom Development
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Mieszkanie 4 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Mieszkanie 4 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 332 m²
Ta niezwykła, współczesna willa jest wyrazem ponadczasowej architektury, niedocenianego luks…
$2,77M
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Dom wolnostojący w Planos, Grecja
Dom wolnostojący
Planos, Grecja
Powierzchnia 200 m²
Oddzielny dom o powierzchni 200 m kw na sprzeda ¿na dzia ³ ce 4700 m kw., w rejonie Varres Z…
$354,213
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Grekodom Development
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Willa 3 pokoi w Zakynthos Municipality, Grecja
Willa 3 pokoi
Zakynthos Municipality, Grecja
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Liczba kondygnacji 2
Complex of 12 high quality 2-storey houses for sale in Zakynthos FOR GOLDEN VISA 250 Fant…
$265,053
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Typy nieruchomości w Zakynthos Municipality.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Zakynthos Municipality, Grecja

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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