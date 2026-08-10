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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipality of Patras, Grecja

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Municipal Unit of Patras
3
Patras
3
Municipal Unit of Paralia
4
9 obiektów total found
Willa w Municipality of Patras, Grecja
Willa
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 400 m²
Na sprzeda? 3-pi? trowa willa o powierzchni 400 m kw. w Peloponezu. Półpiwnica składa się z …
$755,654
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Patras, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 150 m²
Na sprzeda? maizonette 150 m kw. Western Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwnica skł…
$194,817
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 352 m²
Na sprzedaż 3-pi? trowy dom 352 m kw. Western Peloponese. Parter składa się z jednej sypialn…
$3,78M
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Agencja
Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 350 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom o powierzchni 350 metrów kwadratowych w Peloponese. Piwnica skł…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 360 m²
Na sprzedaż 2-piętrowy dom o powierzchni 360 metrów kwadratowych na zachodnim Peloponezie. P…
$472,283
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Grekodom Development
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Szeregowiec w Municipality of Patras, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Na sprzeda? maizonette 190 m kw. w Western Peloponese. Maisonette ma 3 poziomy. Parter skład…
$224,335
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż 1piętrowy dom 144 m kw. w zachodniej Peloponezji. Dom składa się z 3 sypialni, s…
$767,461
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 2 pokoi w Municipality of Patras, Grecja
Dom wolnostojący 2 pokoi
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż 1-piętrowy dom o powierzchni 100 metrów kwadratowych na Zachodnim Peloponezie. D…
$141,685
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Agencja
Grekodom Development
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Mieszkanie 1 pokój w Municipality of Patras, Grecja
Mieszkanie 1 pokój
Municipality of Patras, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzeda? mieszkanie 50 m kw w Western Peloponese. Apartament znajduje się na drugim piętr…
$82,650
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Agencja
Grekodom Development
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Typy nieruchomości w Municipality of Patras.

domy

Parametry nieruchomości w Municipality of Patras, Grecja

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