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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Municipal Unit of Lefkada, Grecja

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3 obiekty total found
Willa w Tsoukalades, Grecja
Willa
Tsoukalades, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 200 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa 200 m kw. na Wyspach Joñskich. Piwnica składa się z jednej s…
$2,48M
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Agencja
Grekodom Development
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Kawalerka 1 pokój w Lefkada Municipality, Grecja
Kawalerka 1 pokój
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Piętro 1/3
Apartamenty Resortowe • Golden Visa • Lefkada, Morze Jońskie Nowoczesne apartamenty typu …
$285,103
VAT
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Dom 4 pokoi w Lefkada Municipality, Grecja
Dom 4 pokoi
Lefkada Municipality, Grecja
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 820 m²
Luxury Villa for Sale in Lefkada, Nydri Property Details Location: Ellomeno, Lefkad…
$619,151
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Parametry nieruchomości w Municipal Unit of Lefkada, Grecja

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