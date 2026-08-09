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Domy na sprzedaż w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

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Korfu
21
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands
128
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality
101
Municipal Unit of Loutraki Perachora
100
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674 obiekty total found
Willa w Doukades, Grecja
Willa
Doukades, Grecja
Powierzchnia 485 m²
Willa na sprzedaż 485 m2 na wyspie Korfu. Z okien widać morze, góry, las
$1,73M
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Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 74 m²
Na sprzedaż 1- piętrowy domek o powierzchni 74 metrów kwadratowych na wyspie Korfu. Domek sk…
$288,284
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Szeregowiec w Region Peloponez, Grecja
Szeregowiec
Region Peloponez, Grecja
Powierzchnia 240 m²
Na sprzeda? dzia? ka miasta o powierzchni 240 metrów kwadratowych na Peloponezu Pó? nia w bu…
$553,506
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LDV InvestLDV Invest
Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
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Dom 4 pokoi w Municipality of Corinth, Grecja
Dom 4 pokoi
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 600 m²
Ta niezwykła, niedokończona willa, położona nad krystalicznie czystymi wodami Zatoki Saronic…
$692,573
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Szeregowiec w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Szeregowiec
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż maisonette powierzchni 120 metrów kwadratowych. m w Lefkimmi Właściwość składa …
$115,314
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Willa w Perachora, Grecja
Willa
Perachora, Grecja
Powierzchnia 300 m²
Do sprzedania 3-pi? trowa willa o powierzchni 300 m2 na półwyspie Peloponese. Piwnica składa…
$979,135
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Grekodom Development
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,73M
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Willa w Kontokali, Grecja
Willa
Kontokali, Grecja
Powierzchnia 230 m²
Na sprzeda? 2- pi? trowa willa 230 m2 na wyspie Korfu. Na pierwszym piętrze znajduje się sal…
$1,50M
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Powierzchnia 58 m²
Na sprzeda? dzia? ka 58 m kw. na półwyspie Peloponeskim. Dom znajduje się na 2 poziomach. Pi…
$172,970
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Dom wolnostojący w Geraki, Grecja
Dom wolnostojący
Geraki, Grecja
Powierzchnia 120 m²
Na sprzeda? dom o powierzchni 120 m2 w zachodniej czê ci Peloponezu. Znajduje się w pobliżu …
$177,106
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Szeregowiec w Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Xylokastro and Evrostina, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 160 m²
Na sprzedaż maisonette o powierzchni 160 metrów kwadratowych we wschodnim Peloponezie .Maiso…
$200,720
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący w Region Wyspy Jońskie, Grecja
Dom wolnostojący
Region Wyspy Jońskie, Grecja
Powierzchnia 87 m²
Dom na sprzedaż w Agios Panteleimonas Na sprzedaż: Dom jednoosobowy, który obejmuje: Niezal…
$115,314
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Szeregowiec w Kiato, Grecja
Szeregowiec
Kiato, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 124 m²
Na sprzedaż maizonette 124 m kw we wschodniej Peloponezji. Maisonette ma 3 poziomy. Półpiwni…
$531,319
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Willa w Lefkada Municipality, Grecja
Willa
Lefkada Municipality, Grecja
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 150 m²
Ta wyjątkowa luksusowa willa, położona na wzgórzu nad słynną Kathisma Beach, oferuje niezrów…
$1,71M
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Willa 6 pokojów w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Willa 6 pokojów
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Liczba kondygnacji 3
W jednym z najbardziej wysublimowanych obszarów Loutraki, zaledwie 700 metrów od morza, wyją…
$637,618
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Sideris Real Estate
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Dom wolnostojący 7 pokojów w Ipsos, Grecja
Dom wolnostojący 7 pokojów
Ipsos, Grecja
Sypialnie 7
Powierzchnia 274 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 274 m ² na wyspie Korfu. Półpiwnica składa się z jednej sypialn…
$1,01M
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Szeregowiec w Agia Eleni, Grecja
Szeregowiec
Agia Eleni, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzeda? maizonette 85 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Pierwsze piętro sk…
$177,106
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Grekodom Development
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Willa w Nerantza, Grecja
Willa
Nerantza, Grecja
Sypialnie 5
Powierzchnia 500 m²
Na sprzeda? 1- pi? trowa willa 500 m kw. w Peloponezu. Willa składa się z 5 sypialni, 3 salo…
$2,31M
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Agencja
Grekodom Development
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Dom wolnostojący 6 pokojów w Municipality of Corinth, Grecja
Dom wolnostojący 6 pokojów
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 6
Powierzchnia 220 m²
Na sprzedaż Czteropiętrowy dom o powierzchni 220 metrów kwadratowych w Salonikach. Półpiwnic…
$531,319
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 5 pokojów w Municipality of Megalopoli, Grecja
Dom wolnostojący 5 pokojów
Municipality of Megalopoli, Grecja
Sypialnie 5
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 215 m²
Stone- zbudowany tradycyjny dom 215 m2 w miejscowości Muria, Gortynia. Jest to 2-piętrowy do…
$233,073
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Erymanthos, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Erymanthos, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 271 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 271 metrów kwadratowych w Peloponezu. Parter składa się z 3 salo…
$554,933
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Municipality of Nafplio, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Municipality of Nafplio, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 144 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 144 m kw. we wschodniej Peloponezji. Parter składa się z jednej …
$897,339
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Grekodom Development
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Dom wolnostojący 3 pokoi w Vrachati, Grecja
Dom wolnostojący 3 pokoi
Vrachati, Grecja
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 210 m²
Vracati w pobliżu Korinth oddzielony dom 210m2, częściowo umeblowany na działce 500sq.m. dos…
$268,034
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Szeregowiec w Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Szeregowiec
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecja
Sypialnie 2
Powierzchnia 100 m²
Na sprzedaż maizonette 100 metrów kwadratowych w Loutraki. Maisonette ma 2 poziomy. Parter s…
$247,949
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Szeregowiec w Perivoli, Grecja
Szeregowiec
Perivoli, Grecja
Sypialnie 1
Powierzchnia 79 m²
Na sprzeda? maizonette 79 m kw. na wyspie Korfu. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się …
$129,878
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Drosato, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Drosato, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 222 m²
Na sprzedaż 2- piętrowy dom 222 m2 na wyspie Korfu. Parter składa się z salonu, jednej kuchn…
$271,563
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Szeregowiec w Alykes Potamou, Grecja
Szeregowiec
Alykes Potamou, Grecja
Powierzchnia 72 m²
Na sprzedaż stary maisonette budowlany o powierzchni 72 metrów kwadratowych na wyspie Korfu …
$484,091
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Szeregowiec w Municipality of Corinth, Grecja
Szeregowiec
Municipality of Corinth, Grecja
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Na sprzedaż w Salonikach. Maisonette ma 2 poziomy. Parter składa się z salonu z kuchnią, jed…
$395,537
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Dom wolnostojący 4 pokoi w Katastari, Grecja
Dom wolnostojący 4 pokoi
Katastari, Grecja
Sypialnie 4
Powierzchnia 300 m²
Na sprzedaż Trzypiętrowy dom 300 metrów kwadratowych w Zante. 1 piętro składa się z jednej s…
$495,898
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Typy nieruchomości w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie.

wille
domy wolnostojące
rezydencje
szeregowcy

Parametry nieruchomości w Peloponez, Grecja Zachodnia i Wyspy Jońskie, Grecja

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
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Luksusowe
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